Cortes masivos de las líneas 911 paralizan el estado de Misisipi: autoridades activan números alternativos de emergencia

Las líneas de emergencia 911 en todo el estado de Misisipi sufren una caída generalizada que detuvo los servicios de respuesta durante varias horas. En un comunicado, publicado hoy por el alguacil del condado de Hinds, se confirmó por medios estatales, se anunció que las líneas 911 y los números administrativos están fallando a nivel estatal, y que las autoridades trabajan con AT&T para identificar y corregir el problema.

La circunstancia ha obligado a activar números alternativos para emergencias: por ejemplo, en Jackson los servicios policiales han publicado números como:(601) 960-0914, (601) 960-0768, (601) 960-0871 y (601) 624-5113 para distintas jurisdicciones.

En Harrison County, el sheriff Matt Haley advirtió que el fallo también afectó al sur del estado e instó a los ciudadanos a usar 228-297-4852 en caso de emergencia. En el condado de Lincoln, se ha difundido el uso de (601) 833-5231 o (601) 833-2424 como alternativas provisionales.

Las autoridades estatales y locales responsabilizan a un fallo de red como posible origen del apagón. AT&T está colaborando con las agencias correspondientes para restaurar el sistema lo antes posible, y se especula con que podría tratarse de una interrupción en fibra óptica o equipo de conmutación crucial para el funcionamiento del 911.

La Oficina de Seguridad Pública de Misisipi emitió recomendaciones para que los ciudadanos marquen directamente a sus departamentos policiales locales si el 911 no responde.

Este tipo de fallos en sistemas críticos no son inéditos. En otros estados, se han registrado interrupciones causadas por cortes de fibra o mantenimiento inesperado que afectan al sistema 911 regional, dejando a comunidades vulnerables sin acceso inmediato a servicios de emergencia.

La diferencia ahora radica en la magnitud. Pues el colapso abarca todo un estado. Hasta el momento no se han reportado consecuencias graves atribuibles directamente al apagón, aunque la demora en atención podría aumentar los riesgos para pacientes, víctimas de accidentes o personas en peligro.