Casi 200 familias en Sweetwater podrían quedar en la calle en solo 24 horas

En un giro inesperado, las casi 200 familias que aún residían en el parque de casas móviles Li’l Abner, en Sweetwater, Florida, recibieron el martes una orden judicial que les otorga únicamente 24 horas para abandonar el lugar.

La notificación, emitida por una corte de distrito a favor de CREI Holdings, la empresa propietaria del terreno, ha sumido a la comunidad en una profunda crisis. Los residentes, muchos de los cuales han vivido allí durante décadas, calificaron el plazo como injusto y expresaron su temor de quedar en la calle sin alternativas.

La situación se ha vuelto aún más crítica debido a que, según informes de NBC Miami, la orden de desalojo fue emitida con un plazo extremadamente corto, sin ofrecer soluciones habitacionales inmediatas para los afectados.

Decenas de residentes del parque Li'l Abner exigen soluciones habitacionales mientras enfrentan la orden judicial de 24 horas para abandonar sus hogares. | Foto: WSVN News

Esta medida ha generado una creciente preocupación entre los residentes y defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que la rapidez del desalojo no ha permitido a las familias encontrar un lugar adecuado donde reubicarse.

Además, la comunidad ha estado luchando contra el avance de un megaproyecto urbanístico en la zona, que busca transformar el parque en una nueva área residencial. Aunque CREI Holdings ofreció incentivos financieros a aquellos que decidieran abandonar el lugar antes de la fecha límite, muchos residentes consideran que las ofertas no son suficientes para cubrir los costos de una reubicación adecuada.

La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar. Este miércoles, decenas de residentes se congregaron en las inmediaciones del parque para protestar contra el desalojo forzoso. Portando pancartas y expresando su angustia, los manifestantes exigieron una extensión del plazo y soluciones habitacionales dignas. “¿A dónde vamos? No tenemos adónde ir”, exclamó una de las afectadas, visiblemente emocionada .

Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Sweetwater, José Díaz, han expresado su preocupación por la situación y han prometido buscar alternativas para los afectados. Sin embargo, los residentes y sus abogados señalan que, hasta el momento, las acciones concretas han sido limitadas y no han resuelto el problema de fondo.

Familias afectadas por el desalojo en Sweetwater muestran su preocupación ante la falta de alternativas de reubicación. | Foto: NBC Miami

Este caso ha puesto en evidencia las tensiones entre el desarrollo urbano y la protección de los derechos de los residentes de viviendas asequibles. Mientras las autoridades y las empresas promueven proyectos de modernización, las familias afectadas claman por ser escuchadas y por recibir un trato justo que les permita continuar con sus vidas sin temor a perder su hogar.

La situación en Li’l Abner es un reflejo de un problema más amplio que afecta a comunidades vulnerables en todo el país, donde el avance de proyectos inmobiliarios a menudo se realiza sin considerar adecuadamente las necesidades y derechos de los residentes de viviendas asequibles.