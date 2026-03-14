Finanzas

¿Adiós al hotel mamá? La ley en Colombia que permite a los padres desalojarlos bajo estas condiciones

Las disputas familiares cuentan con caminos legales para poder llegar a buen término.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

14 de marzo de 2026, 7:00 a. m.
Los padres deben responder por los menores hasta la mayoría de edad.
Los padres deben responder por los menores hasta la mayoría de edad. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones