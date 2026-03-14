Finanzas
¿Adiós al hotel mamá? La ley en Colombia que permite a los padres desalojarlos bajo estas condiciones
Las disputas familiares cuentan con caminos legales para poder llegar a buen término.
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14 de marzo de 2026, 7:00 a. m.
Los padres deben responder por los menores hasta la mayoría de edad. Foto: Getty Images
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