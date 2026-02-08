Si el wifi del hogar suele saturarse y volverse más lento durante la noche, esta es la técnica que puede duplicar su velocidad

Muchas personas notan que su conexión a internet presenta interferencias a lo largo del día, pero este problema suele intensificarse durante la noche, y existe una explicación clara para ello. Cuando el wifi se vuelve lento y deja de responder de manera eficiente, es normal que los usuarios se sientan frustrados al no comprender de dónde proviene realmente la falla.

Con frecuencia se piensa que el problema está relacionado con el proveedor del servicio, el mal clima o la cantidad de dispositivos conectados. Si bien estos factores pueden influir, no son los únicos. Existen otras causas que ayudan a entender mejor cómo funciona una red wifi, especialmente en horario nocturno.

El acceso a las opciones internas del router permite optimizar la conexión sin cambiar de plan de internet. Foto: Getty Images

La razón por la que el wifi se pone lento todas las noches

Según explica Computer Hoy, aunque el router y los dispositivos funcionen correctamente, la red que lleva el internet hasta los hogares se comparte con otros usuarios de la zona. Cuando muchos vecinos se conectan al mismo tiempo, el ancho de banda se satura y la velocidad disminuye, de forma similar a lo que ocurre con la presión del agua cuando todos abren el grifo a la vez.

Este fenómeno suele presentarse entre las 20:00 y las 23:00 horas, cuando el uso de plataformas de streaming, videojuegos en línea y videollamadas alcanza su punto más alto.

Durante la noche, la conexión también puede verse afectada por los hábitos dentro del hogar. Al estar varios dispositivos conectados y cargándose, es común que se activen copias de seguridad y actualizaciones automáticas que consumen ancho de banda en segundo plano. A esto se suma la saturación de redes wifi cercanas, que genera interferencias y reduce aún más la calidad de la señal.

Asimismo, es importante tener en cuenta que los routers más antiguos no cuentan con la capacidad necesaria para gestionar la alta densidad de dispositivos actuales. Estos equipos suelen ser poco eficientes al administrar el tráfico simultáneo de televisores inteligentes, consolas de videojuegos y otros aparatos conectados.

Gran parte del rendimiento del wifi doméstico depende del router. Foto: Getty Images

Aunque no es posible controlar el tráfico del proveedor, sí se pueden aplicar medidas para mejorar la red doméstica. Reiniciar el router, cambiar a un canal menos saturado y utilizar la banda de 5 GHz —más rápida y con menos interferencias— puede marcar una gran diferencia. En viviendas amplias, una de las soluciones más eficaces es instalar una red wifi Mesh, que optimiza la cobertura y el manejo del tráfico.

Muchos de estos detalles suelen pasarse por alto, pero en realidad son más importantes de lo que se cree. Con frecuencia, las fallas se atribuyen directamente al proveedor del servicio, cuando existen múltiples factores que influyen en la calidad de la conexión. Tomar estas medidas puede ser clave para disfrutar de una experiencia digital mucho más estable y eficiente.