Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

Cuando una serie se queda cargando, un videojuego responde con retraso o el control remoto parece no obedecer de inmediato, la reacción casi automática es culpar a la conexión inalámbrica del hogar.

De acuerdo con los especialistas en tecnología coinciden en que el problema no siempre está en el router ni en la señal que entra a la vivienda. En muchos casos, el origen del fallo está más cerca de lo que parece: en los propios dispositivos.

El problema puede estar en el equipo, no en la señal

Una de las confusiones más comunes es asociar cualquier retraso con un Internet deficiente. Pero hay situaciones en las que el dispositivo simplemente no da más.

Celulares antiguos o Smart TV exigidas al máximo pueden mostrar lentitud incluso con una buena conexión.

Cuando una aplicación requiere más recursos de los que el equipo puede ofrecer, el resultado son saltos en la imagen, respuestas tardías o bloqueos repentinos.

Celulares antiguos y televisores inteligentes exigidos pueden volverse lentos incluso con Internet estable. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

A esto se suma otro factor poco tenido en cuenta: el sobrecalentamiento. Si un aparato se calienta demasiado, reduce automáticamente su rendimiento para evitar daños, lo que se traduce en una experiencia más lenta que fácilmente se confunde con un fallo del WiFi.

Sistemas desactualizados y memoria llena, una combinación silenciosa

Otro enemigo habitual del buen funcionamiento es el software obsoleto. En el caso de los televisores inteligentes, por ejemplo, un sistema operativo antiguo puede convertir una navegación fluida en un proceso desesperante.

Con el tiempo, se acumulan archivos temporales, el espacio de almacenamiento se reduce y las aplicaciones nuevas exigen más de lo que el equipo puede soportar.

Los televisores inteligentes suelen perder fluidez cuando el software no se renueva a tiempo. Foto: Getty Images/iStockphoto

La falta de actualizaciones y la saturación interna provocan demoras al abrir plataformas de streaming, errores al cargar contenidos y en algunos casos, cierres inesperados. Todo esto ocurre incluso cuando la conexión a Internet es estable, lo que refuerza la idea equivocada de que el problema está en el router.