No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

El problema de una mala señal wifi muchas veces no está en el proveedor del servicio, sino en una configuración deficiente que impide aprovecharla al máximo.

3 de febrero de 2026, 2:31 p. m.
La falta de velocidad en la señal wifi de la casa puede ser causada por un mal ajuste del router.
La falta de velocidad en la señal wifi de la casa puede ser causada por un mal ajuste del router.

Cortes inesperados, lentitud al cargar páginas y contenido de baja calidad son algunas de las señales de una conexión wifi deficiente. Se trata de un problema común que afecta a muchas personas y que suele generar frustración, especialmente por el impacto que tiene en la productividad y en las actividades diarias.

Aunque en muchos casos los usuarios responsabilizan al proveedor del servicio o a sus propios dispositivos, el origen del problema no siempre está ahí. En ocasiones, la causa puede ser una mala configuración del router. Cabe recordar que este es un equipo tecnológico con múltiples funciones y herramientas que no siempre se exploran o se configuran correctamente.

¿Qué es el ‘band steering’ y cómo ayuda a mejorar la velocidad del wifi?

El band steering es una de las funciones más importantes para optimizar una red wifi, aunque si no se utiliza de forma adecuada, puede provocar inestabilidad en la conexión. Gracias a los avances tecnológicos, hoy los routers pueden operar en más de una banda de frecuencia, lo que permite mejorar la experiencia de navegación.

El medio especializado Xataka explica que el band steering es una función integrada en routers y dispositivos cuyo objetivo es conectar automáticamente cada equipo a la banda más adecuada en cada momento, optimizando tanto la velocidad como la calidad de la conexión. Generalmente, esta función gestiona el uso de las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, las más comunes en la actualidad.

Esta tecnología permite que el router cambie de manera automática entre ambas bandas según cuál ofrezca mejor señal, menos interferencias y mayor velocidad. Para el usuario, esto significa conectarse a una única red wifi, ya que el propio equipo se encarga de gestionar el cambio de banda sin intervención manual. Para que funcione correctamente, el band steering debe estar activado en el router y los dispositivos conectados deben ser compatibles.

Es posible comprobar si esta opción está activa ingresando a la configuración del router, dentro del apartado de redes inalámbricas. Allí debería aparecer una sola red con el mismo nombre, tanto para la banda de 2,4 GHz como para la de 5 GHz.

En la práctica, esto se traduce en un único nombre de red y una sola contraseña para ambas bandas, mientras el router decide automáticamente cuál es la mejor opción para cada dispositivo.

Existe un método efectivo para mejorar la señal wifi en segundos.
Existe un método efectivo para mejorar la señal wifi en segundos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Activar el band steering resulta especialmente útil cuando los usuarios se conectan desde distintos espacios del hogar, donde la calidad de la señal, el nivel de interferencias y la saturación de la red pueden variar. En estos casos, la función permite que cada dispositivo se conecte de forma dinámica a la banda que mejor se adapte a sus necesidades en ese momento.

No obstante, si un dispositivo no es compatible con esta tecnología, el cambio de banda no se realizará de manera automática y deberá hacerse manualmente, lo que implica más tiempo y menor comodidad para el usuario.

