Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

A menudo, los elementos más antiguos parecen perder valor con el tiempo, pero en realidad pueden resultar más útiles de lo que se imagina. Este es el caso de las viejas instalaciones de cableado telefónico, que pueden aprovecharse para mejorar la conexión wifi en el hogar.

En muchos hogares, los teléfonos fijos han quedado obsoletos, dado que la comunicación se realiza principalmente a través de dispositivos móviles. Sin embargo, darles un uso adecuado puede optimizar la eficiencia de la conexión a internet, especialmente en situaciones de cortes frecuentes o interrupciones.

Contrario a lo que se cree, mejorar la conexión a internet no siempre requiere obras costosas. Según explica Computer Hoy, crear una red Ethernet desde cero en casa suele implicar abrir paredes e instalar cables Cat5 o Cat6 con ayuda profesional, lo que aumenta significativamente los costos por materiales y mano de obra. Por ello, muchas personas buscan alternativas más económicas que no comprometan la velocidad ni la estabilidad de la conexión.

La experiencia de navegación puede variar significativamente. Foto: Getty Images

Cuando el wifi no resulta suficiente, la red telefónica existente puede transformarse en una red Ethernet más potente. Así lo señala un experto británico The HFT Guy en su blog, citado por la fuente mencionada. Gracias a un adaptador especial, el antiguo cableado telefónico puede ofrecer una conexión rápida y estable para consolas, televisores inteligentes y computadores.

No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

La tecnología G.hn de GIGA Copper permite convertir la infraestructura telefónica en una red Ethernet de alta velocidad, con capacidades de hasta 1,5 Gbps. Para ello, se conecta un adaptador al router y otro en la habitación donde se requiere la conexión, logrando una transmisión estable de Mbps sin interrupciones.

Existen varias formas de reutilizar estos cables. Una opción es emplear adaptadores que conviertan la señal de internet para que viaje por los hilos del teléfono y, posteriormente, reconvertirla en Ethernet en la habitación de destino.

La conexión wifi se pueden mejorar con diferentes trucos. Foto: Composición de SEMANA

Otra alternativa es utilizar tecnologías como HomePlug, que permiten transmitir datos de alta velocidad por cualquier cable existente, ya sea telefónico, eléctrico o coaxial, alcanzando velocidades de hasta 1 Gbps. Para quienes buscan la máxima velocidad, es posible reemplazar los conectores antiguos por RJ45, respetando siempre el esquema de cableado estándar.