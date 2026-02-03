Tecnología

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Una red wifi lenta e inestable puede resultar frustrante, pero existen algunos trucos que permiten mejorar la conexión de forma inmediata.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
3 de febrero de 2026, 8:26 p. m.
Mejorar la señal wifi de la casa es posible a través de diferentes métodos prácticos
Mejorar la señal wifi de la casa es posible a través de diferentes métodos prácticos Foto: Getty Images

A menudo, los elementos más antiguos parecen perder valor con el tiempo, pero en realidad pueden resultar más útiles de lo que se imagina. Este es el caso de las viejas instalaciones de cableado telefónico, que pueden aprovecharse para mejorar la conexión wifi en el hogar.

En muchos hogares, los teléfonos fijos han quedado obsoletos, dado que la comunicación se realiza principalmente a través de dispositivos móviles. Sin embargo, darles un uso adecuado puede optimizar la eficiencia de la conexión a internet, especialmente en situaciones de cortes frecuentes o interrupciones.

Contrario a lo que se cree, mejorar la conexión a internet no siempre requiere obras costosas. Según explica Computer Hoy, crear una red Ethernet desde cero en casa suele implicar abrir paredes e instalar cables Cat5 o Cat6 con ayuda profesional, lo que aumenta significativamente los costos por materiales y mano de obra. Por ello, muchas personas buscan alternativas más económicas que no comprometan la velocidad ni la estabilidad de la conexión.

La experiencia de navegación puede variar significativamente.
La experiencia de navegación puede variar significativamente. Foto: Getty Images

Cuando el wifi no resulta suficiente, la red telefónica existente puede transformarse en una red Ethernet más potente. Así lo señala un experto británico The HFT Guy en su blog, citado por la fuente mencionada. Gracias a un adaptador especial, el antiguo cableado telefónico puede ofrecer una conexión rápida y estable para consolas, televisores inteligentes y computadores.

Tecnología

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Tecnología

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Tecnología

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

Tecnología

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

Tecnología

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Tecnología

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Tecnología

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Tecnología

No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

Tecnología

No conecte estos aparatos a la red wifi de su casa o podría tener serios problemas por este descuido

Tecnología

No conecte su Smart TV a la red wifi de la casa o podría tener una experiencia desastrosa por esta simple razón

No desconecte el router cuando el wifi esté lento: basta con modificar esta opción para duplicar la velocidad del internet

La tecnología G.hn de GIGA Copper permite convertir la infraestructura telefónica en una red Ethernet de alta velocidad, con capacidades de hasta 1,5 Gbps. Para ello, se conecta un adaptador al router y otro en la habitación donde se requiere la conexión, logrando una transmisión estable de Mbps sin interrupciones.

Existen varias formas de reutilizar estos cables. Una opción es emplear adaptadores que conviertan la señal de internet para que viaje por los hilos del teléfono y, posteriormente, reconvertirla en Ethernet en la habitación de destino.

Ante la sospecha de accesos no permitidos o la búsqueda de que la red pase desapercibida, una de las opciones más comunes es ocultar el SSID.
La conexión wifi se pueden mejorar con diferentes trucos. Foto: Composición de SEMANA

Otra alternativa es utilizar tecnologías como HomePlug, que permiten transmitir datos de alta velocidad por cualquier cable existente, ya sea telefónico, eléctrico o coaxial, alcanzando velocidades de hasta 1 Gbps. Para quienes buscan la máxima velocidad, es posible reemplazar los conectores antiguos por RJ45, respetando siempre el esquema de cableado estándar.

Más de Tecnología

Ofcom solicitó explicaciones a X y evalúa abrir una investigación formal por contenidos injuriosos en línea.

Las oficinas de X fueron allanadas en Francia por investigaciones sobre imágenes de abuso infantil y ‘deepfakes’

Cómo saber si los tienes en tu fecha de nacimiento y qué significan.

Su fecha de nacimiento podría revelar su suerte: expertos explican cómo calcular su numerología

Cómo mejorar la señal wifi en el hogar

Así puede lograr que la vieja red de cable telefónico de su casa sea la solución para alcanzar un internet ultrarrápido

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini se vuelve más inteligente y personalizable con el lanzamiento de estas dos prácticas funciones

El verdadero significado del sonido de bloqueo en el celular.

Este es el navegador que permitirá desactivar la inteligencia artificial con un nuevo interruptor

Esta plataforma podría ayudar a prevenir los efectos y las consecuencias más severas de los desastres provocados por lluvias intensas.

La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Las aplicaciones más populares suelen ser blanco de ataque de los ciberdelincuentes.

La popular aplicación que todos tienen instalada en el celular y está siendo utilizada para estafar con solo aceptar esta petición

Algunos códigos sirven para desbloquear funciones ocultas.

No es magia: cinco formas en que su celular ya usa inteligencia artificial sin que usted lo note

Para algunos investigadores, el comportamiento de 3I/ATLAS alimenta la reflexión sobre la posibilidad de no estar solos en el universo.

3I/ATLAS aparece de nuevo y científicos hallan misteriosa anomalía que despierta sospechas sobre posible vida extraterrestre

Nequi presenta fallas masivas este 6 de diciembre.

No es su celular: Nequi presenta fallas este 3 de febrero, afectando a miles de usuarios

Noticias Destacadas