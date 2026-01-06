Tecnología

Este dispositivo podría ser la solución ideal para evitar fallas en la conexión wifi y ampliar su alcance hasta los 500 metros

En ocasiones, resulta necesario adoptar medidas frente a una conexión a internet deficiente con el fin de mejorar la experiencia de navegación.

Aunque estos trucos puede ser una solución rápida y casera, es importante considerar la revisión técnica si su red es constantemente inestable.
Aunque estos trucos puede ser una solución rápida y casera, es importante considerar la revisión técnica si su red es constantemente inestable. Foto: agencia 123rf

Contar con una conexión a internet estable se ha convertido en una necesidad para la mayoría de las personas, especialmente en una era digital como la actual, en la que gran parte de los procesos cotidianos dependen de esta herramienta. Las fallas en el servicio pueden representar un problema serio, más aún cuando se presentan de forma constante.

Esta es una situación común que afecta a millones de personas a diario. No es una novedad que se produzcan cortes de internet o que la señal no llegue a todos los rincones del hogar. Sin embargo, no siempre se trata de una falla del proveedor, ya que en muchos casos el problema está relacionado con una gestión inadecuada por parte de los usuarios.

Significa que, por más eficiente que sea el plan contratado, de poco servirá si el router está mal ubicado o si a su alrededor existen objetos que interfieren con la señal, impidiendo que se distribuya de manera uniforme en toda la vivienda.

Una buena señal wifi depende de factores como la ubicación del router dentro de la casa.

Ante este panorama, existe una estrategia clave que desde Computer Hoy señalan como una solución eficaz para ampliar el alcance de la conexión, incluso hasta 500 metros. Se trata de los repetidores wifi, dispositivos diseñados para extender la cobertura de una red inalámbrica.

Su función principal es captar la señal del router y retransmitirla, permitiendo que llegue a zonas donde la conexión suele ser débil o inexistente, como habitaciones alejadas, pisos superiores o áreas con obstáculos físicos.

Si desea dejar de recibir llamadas spam, aplique este sencillo truco: colgar de inmediato no resolverá el problema

Los expertos recomiendan optar por repetidores de doble banda (2,4 y 5 GHz) con repetición de banda cruzada, dado que este sistema selecciona automáticamente la frecuencia más eficiente y ayuda a evitar pérdidas de velocidad.

La ubicación del repetidor es un factor determinante para su correcto funcionamiento, por lo que se aconseja probar distintos puntos hasta encontrar el más adecuado. En viviendas de gran tamaño pueden ser necesarios varios dispositivos, que se complementan entre sí, mientras que para espacios exteriores existen modelos con certificación IP67, resistentes a las condiciones climáticas y capaces de garantizar una conexión estable.

No obstante, cuando la casa es muy amplia o las paredes dificultan considerablemente la propagación de la señal, los repetidores pueden no ser suficientes. En estos casos, el sistema PLC se presenta como una alternativa eficaz. Estos adaptadores utilizan el cableado eléctrico del hogar para transportar la conexión a internet y retransmitirla en forma de wifi.

Hacer uso de dispositivos externos para mejorar la señal es una solución eficaz.

Una de sus principales ventajas es que no pierden señal al atravesar obstáculos y resultan más fiables que los repetidores tradicionales. Los modelos de buena calidad pueden cubrir entre 300 y 400 metros por adaptador, y al incorporar varios se logra ampliar aún más la red.

En definitiva, no se trata de determinar qué sistema es mejor, sino de elegir el más adecuado según las necesidades de cada espacio. En pisos grandes, con varias plantas o múltiples paredes, el PLC suele ofrecer mayor estabilidad y menos inconvenientes.

Noticias Destacadas