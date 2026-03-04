La red wifi de su hogar podría estar en riesgo: aprenda a verificar si hay dispositivos extraños que le están robando internet

¿Alguna vez se ha preguntado si alguien más está conectado a su red wifi? Muchos usuarios pasan por alto esta inquietud, aunque resulta fundamental en términos de seguridad, ya que podrían existir dispositivos extraños utilizando el servicio sin que usted lo note.

Cuando un intruso logra acceder a la red sin autorización, existe el riesgo de que la conexión sea utilizada para actividades maliciosas o simplemente para consumir el ancho de banda disponible, lo que puede reducir la velocidad de internet que necesita para trabajar, estudiar o entretenerse. Además, una persona no autorizada podría intentar explorar los datos que circulan entre el router y los dispositivos conectados, aumentando la posibilidad de que su información personal sea filtrada.

Por esta razón, es importante identificar qué dispositivos están pegados a la red wifi, ya que esto permite detectar de forma temprana posibles accesos no autorizados. Si no se realizan estas verificaciones de forma periódica, un intruso podría permanecer conectado durante mucho tiempo sin ser descubierto, utilizando los recursos de la red o incluso monitoreando la información que se transmite a través de ella.

Aunque existen aplicaciones que ayudan a realizar este control, una de las formas más sencillas es hacerlo directamente desde el navegador. La opción más completa consiste en acceder a la configuración del router a través de su interfaz web. Solo es necesario ingresar la dirección IP del router (como 192.168.1.1 u otra que aparezca en el equipo o en el manual), iniciar sesión con el usuario y la contraseña correspondientes, y buscar la sección de dispositivos conectados, que puede aparecer con nombres como “Lista de dispositivos” o “Red local”.

En esa sección podrá observar los equipos que están utilizando la red, junto con información como su dirección IP, dirección MAC y nombre del dispositivo, lo que facilita el monitoreo periódico y permite mantener un mejor control de la conexión.

Asimismo, es posible sospechar que el router está comprometido cuando se presentan comportamientos inusuales en la red. Uno de los indicadores más comunes es la inestabilidad de la conexión a internet, que puede manifestarse con caídas frecuentes del servicio o una velocidad mucho menor a la contratada, incluso cuando no hay demasiados dispositivos utilizando la red.

Si se detectan estas señales, se recomienda cambiar las credenciales de acceso al router, activar el cifrado de red más seguro disponible y, de ser necesario, restablecer el equipo a su configuración de fábrica para eliminar posibles intrusiones.