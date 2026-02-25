Si se quedó sin internet, antes de conectarse a una nueva red wifi, preste atención a este mensaje para evitar ser hackeado

Conectarse a wifi es uno de los hábitos más comunes entre los usuarios, especialmente cuando están en casa, ya que desde allí no es necesario mantener activos los datos móviles. De esta forma, se puede acceder a contenido de entretenimiento, juegos en línea, aplicaciones de mensajería, redes sociales y muchas otras opciones.

Sin embargo, al salir de casa es necesario activar los datos móviles para mantenerse conectado y recibir mensajes o notificaciones importantes. En este punto, muchas personas cometen un error frecuente: dejar activada la función wifi.

Aunque puede parecer un detalle menor, se trata de un aspecto al que conviene prestar atención porque podría representar riesgos para la seguridad en línea. Es fácil identificar esta situación. Por ejemplo, cuando una persona sale de casa y se encuentra en un centro comercial, aeropuerto, cafetería o restaurante, puede aparecer el mensaje: “Red wifi (nombre) disponible”. Esto significa que el teléfono está buscando redes abiertas para conectarse.

Ante esta alerta, se recomienda rechazar la conexión y desactivar el wifi desde el panel de control para evitar que el dispositivo siga buscando redes. Lo ideal es activar el wifi únicamente cuando se esté en casa o en un lugar que ofrezca una red segura.

De acuerdo con expertos en ciberseguridad de Kaspersky, el uso de redes wifi públicas implica riesgos porque pueden ser un objetivo fácil para los hackers. Estos pueden aprovechar la falta de autenticación para interceptar información sensible, como correos electrónicos, datos bancarios o credenciales de trabajo.

Incluso existe la posibilidad de que se instale malware en los dispositivos mediante redes compartidas o ventanas emergentes falsas. Aunque el uso de wifi público seguirá creciendo, adoptar medidas de protección básicas ayuda a reducir la probabilidad de ser víctima de ataques.

“Debe utilizar una conexión de red privada virtual (VPN) si se conecta a través de una conexión no segura, como un punto de acceso wifi público. Incluso si un hacker logra interponerse en su conexión, los datos estarán cifrados de forma segura. Como la mayoría de los hackers persiguen objetivos fáciles, probablemente descartarán la información robada en lugar de someterla a un largo proceso de descifrado”, explican los especialistas.

En espacios públicos, también se recomienda evitar compartir información personal y configurar la red como “pública” para limitar el acceso a los recursos del dispositivo. Asimismo, es conveniente desactivar el wifi cuando no se esté utilizando, ya que el hardware puede seguir transmitiendo datos, lo que aumenta los riesgos de seguridad y puede consumir batería.

Contar con un software de seguridad actualizado también contribuye a detectar malware y proteger los archivos mientras se navega. Conocer los riesgos asociados al uso de redes wifi públicas permite adoptar mejores prácticas de protección cuando no exista otra alternativa de conexión.

Sin embargo, lo ideal es evitar el uso de este tipo de redes siempre que sea posible, ya que los delincuentes suelen ser muy hábiles para encontrar formas de robar datos e información que puedan utilizar para cometer delitos cibernéticos.