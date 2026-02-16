¿Wifi 2,4 GHz o 5 GHz? Esta es la mejor opción para su hogar si quiere evitar desconexiones y cortes de internet

Los avances tecnológicos han transformado distintos aspectos de la vida cotidiana, y uno de los más relevantes es el wifi. Esta herramienta permite que múltiples dispositivos del hogar se conecten de forma inalámbrica a internet y funcionen correctamente, facilitando tareas como el trabajo remoto, el estudio, el entretenimiento y la comunicación.

Cuando el internet presenta fallas, muchas personas suelen atribuir el problema al proveedor del servicio. Aunque en algunos casos esa puede ser la causa, también existen otros factores que influyen en el rendimiento de la red y que afectan a millones de usuarios a diario. Entre ellos se encuentran una ubicación inadecuada del router, la presencia de objetos que bloquean la señal o una configuración incorrecta del canal de transmisión.

Las redes inalámbricas operan principalmente en dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. Cada una se divide en varios canales, y elegir el más adecuado puede marcar una diferencia significativa en la calidad de la conexión.

El wifi en casa puede rendir mejor si se limita la presencia de aparatos que trabajan en la misma frecuencia. Foto: Getty Images

La banda de 2.4 GHz es la más extendida y ofrece mayor alcance, lo que le permite atravesar paredes y obstáculos con más facilidad. Sin embargo, también es la más saturada, ya que muchos dispositivos utilizan esta frecuencia. Además, varios de sus canales se superponen, lo que puede generar interferencias y reducir el rendimiento.

En contraste, la banda de 5 GHz dispone de más canales y suele presentar menos interferencias. Esto se traduce en mayores velocidades y una conexión más estable, especialmente en entornos con alta densidad de redes, como edificios o zonas urbanas.

Por esta razón, es fundamental que los usuarios identifiquen cuál es la opción más conveniente para su hogar. Una elección adecuada puede evitar desconexiones frecuentes e interrupciones al ver una película, realizar una videollamada o desarrollar actividades que requieran estabilidad.

De acuerdo con el portal especializado Computer Hoy, la elección depende en gran medida de las necesidades del usuario. Cada banda está diseñada para cumplir funciones específicas, por lo que conocer sus características permite optimizar la experiencia de conexión.

Una conexión wifi inestable puede retrasar las actividades diarias. Foto: Getty Images

La banda de 2.4 GHz resulta adecuada para tareas básicas y para ampliar la cobertura en distintas áreas del hogar, aunque tiene limitaciones en velocidad. En cambio, actividades que exigen mayor estabilidad y rapidez —como el streaming en 4K o los videojuegos en línea en consolas, computadores o smartphones— requieren una conexión más robusta cuando no se utiliza cable Ethernet.

Actualmente, la mayoría de los routers ofrecen la función Dual SSID, que permite crear dos redes desde un mismo equipo: una en 2.4 GHz y otra en 5 GHz. Además, muchos dispositivos cuentan con selección automática de canal, que identifica el menos saturado. No obstante, en algunos casos puede resultar útil realizar esta configuración de manera manual para mejorar el rendimiento.