Si tiene problemas con la cobertura wifi, haga esto con los antiguos cables para mejorar la conexión en segundos

Ante una sociedad que vive conectada, ya sea por motivos de teletrabajo o entretenimiento, los dispositivos inteligentes forman parte del día a día. Por ello, contar con un internet rápido y estable se volvió indispensable.

Sin embargo, en muchos hogares persisten las fallas de cobertura: señal débil en algunas habitaciones, interferencias constantes y mayor latencia cuando el router está lejos. Aunque el wifi ofrece comodidad, su rendimiento no siempre es el mejor.

La alternativa más eficaz suele ser la conexión por cable, pero instalar red Ethernet en toda la vivienda implica obras, gastos elevados y complicaciones, especialmente para quienes viven en arriendo.

En este contexto, surge una solución práctica y poco explorada: reutilizar el cableado antiguo de la casa para distribuir internet de alta velocidad sin necesidad de reformas. De acuerdo con el sitio web Eleconomista.com, el cableado coaxial, y gracias a la tecnología MoCA (Multimedia over Coax Alliance), podría servir para transportar internet a gran velocidad.

De hecho, su versión más reciente, MoCA 2.5, permite alcanzar hasta 2,5 Gbps, un rendimiento que iguala e incluso supera al de muchas redes Ethernet domésticas actuales.

La instalación es sencilla: primero se conecta un adaptador al router mediante un cable Ethernet y luego a la toma coaxial más cercana. En algunos casos, los módems de cable más recientes ya incorporan compatibilidad con MoCA, lo que reduce la cantidad de dispositivos necesarios en la red.

La falta de señal wifi puede deberse a varias razones. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la habitación donde se quiere mejorar la conexión, se instala un segundo adaptador en la toma coaxial y desde allí se conecta un cable Ethernet al equipo deseado, como un computador, televisor inteligente o consola de videojuegos. Todo el proceso se realiza sin perforaciones ni reformas, ya que utiliza el cableado existente en la vivienda, permitiendo acceder a una conexión más estable y veloz con mínimas interferencias.

Esta solución resulta especialmente útil en zonas alejadas del router, como sótanos o áticos, donde la señal inalámbrica suele ser débil o inexistente. Para optimizar el sistema, los expertos aconsejan añadir un filtro POE (Point of Entry) en la entrada principal del cable.

Este pequeño y económico componente mejora la seguridad al evitar que la señal salga al exterior y, además, incrementa el rendimiento al reflejar las frecuencias hacia el interior del hogar, fortaleciendo la calidad de la conexión.