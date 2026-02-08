¿Tiene un celular viejo? No lo bote: así puede darle nuevos usos y aprovecharlo al máximo

Muchas personas tienen un celular antiguo guardado en un cajón, olvidado porque consideran que ha quedado obsoleto. Sin embargo, estos dispositivos aún pueden ser muy útiles y ofrecer múltiples aplicaciones prácticas.

Con la constante llegada de nuevos modelos, es común pensar que un equipo antiguo ya no sirve, aunque todavía funcione. Con el tiempo, la batería pierde capacidad, el sistema se vuelve más lento y algunas aplicaciones dejan de ser compatibles. Esta situación puede generar frustración y llevar a que los usuarios abandonen el uso del celular, guardándolo en lugar de buscarle un nuevo propósito.

Existen, sin embargo, formas creativas de reutilizar un celular antiguo y sacarle provecho. Por ejemplo, puede convertirse en cámara de seguridad o en controlador de un hogar inteligente. Antes de desecharlo como “basura electrónica”, conviene explorar estas opciones que le darán nueva vida al dispositivo y podrán ayudar a resolver necesidades cotidianas.

Transformar un equipo antiguo en algo útil es una solución práctica, económica y sostenible. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hay múltiples maneras de darle una segunda vida a un celular que se considera inservible. Puede destinarse únicamente a llamadas, música o mensajes. Por ejemplo, muchas personas prefieren separar su vida profesional de la personal; disponer de un segundo número para asuntos externos resulta una excelente alternativa para proteger información sensible.

Si se poseen dispositivos inteligentes en el hogar, el celular antiguo puede transformarse en un centro de control para gestionarlos de manera sencilla. Solo es necesario integrarlos con plataformas como Google Nest o Amazon Alexa y configurar una cuenta compartida para que todos los miembros de la familia puedan manejarlos desde aplicaciones como Google Home.

Además, al activar asistentes de voz como Gemini, es posible usar comandos de voz y automatizar rutinas diarias, haciendo la gestión del hogar más práctica y moderna.

La llegada constante de nuevos modelos refuerza la idea de que un dispositivo antiguo está obsoleto. Foto: Getty Images

Reutilizar celulares viejos también contribuye a reducir la resistencia a la tecnología. Al darles un nuevo uso, las personas aprenden a aprovechar mejor sus dispositivos y a gestionar su información de manera más eficiente. De esta manera, queda claro que un equipo antiguo no es inútil, sino que puede convertirse en una solución práctica, económica y sostenible.