¿La carga inalámbrica arruina por completo la batería del celular? Esta es la verdad sobre este método cada vez más popular

Son muchos los mitos que giran en torno a la batería del celular, uno de los componentes más importantes de cualquier dispositivo tecnológico y, en especial, del que más utilizan las personas para comunicarse y llevar a cabo sus actividades diarias.

Es común que muchos usuarios salgan de casa en la mañana y regresen hasta la noche, ya sea por trabajo o por asuntos personales. Por eso, llevar el móvil con suficiente carga resulta clave para no quedarse incomunicado. Sin embargo, el uso constante puede hacer que la batería se agote antes de lo esperado, y no siempre se cuenta con una toma de corriente cercana para recargar el dispositivo.

En ese contexto, la carga inalámbrica cobra relevancia. Este avance tecnológico se ha convertido en una solución práctica para muchos usuarios, dado que basta con colocar el teléfono sobre la base de carga para que comience a recargarse, sin necesidad de buscar el cable adecuado ni conectarlo con precisión.

Al evitar el uso constante de cables, se disminuye el deterioro del puerto de carga, uno de los elementos más propensos a dañarse con el tiempo. Foto: Getty Images

Además, al no utilizar cables de forma continua, se reduce el desgaste del puerto de carga, uno de los componentes que más suele deteriorarse con el paso del tiempo. Esto puede contribuir a prolongar la vida útil del dispositivo y evitar reparaciones costosas.

El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

A pesar de su utilidad, surge la duda sobre qué tan beneficiosa es la carga inalámbrica y si, por el contrario, podría resultar perjudicial para la salud de la batería. Según TechRadar, es cierto que este tipo de carga genera más calor que la carga por cable, y el calor puede afectar a las baterías de litio.

No obstante, esto no implica que dañe el teléfono, puesto que los dispositivos modernos y sus cargadores están diseñados para gestionar la temperatura, regular la potencia e incluso reducir o detener la carga en caso de sobrecalentamiento.

Existen cuestionamientos sobre si la carga inalámbrica puede ser perjudicial para la salud de la batería del celular. Foto: Getty Images

En términos generales, la carga inalámbrica no daña ni arruina la batería de forma inmediata, ni reduce drásticamente su vida útil. Sin embargo, es menos eficiente que la carga por cable, produce más calor y requiere más tiempo. Si se utiliza de manera exclusiva durante años, ese calor adicional podría acelerar ligeramente el desgaste de la batería, especialmente si el dispositivo se calienta con frecuencia.

El botón del router wifi que casi nadie toca y sirve para aumentar la velocidad máxima del internet sin pagar un peso de más

Los expertos también recomiendan utilizar cargadores certificados, porque los de baja calidad pueden gestionar peor la temperatura y afectar el dispositivo a largo plazo. Aun así, este impacto suele ser mínimo y poco perceptible para la mayoría de los usuarios.

En balance, por la comodidad que ofrece y la reducción del desgaste físico, la carga inalámbrica se presenta como una opción segura, incluso para el uso diario.