El botón del router wifi que casi nadie toca y sirve para aumentar la velocidad máxima del internet sin pagar un peso de más

El router es un dispositivo clave para el buen funcionamiento de la conexión wifi del hogar, por lo que su correcta configuración no debe considerarse un aspecto menor.

4 de febrero de 2026, 12:11 p. m.
Gran parte del rendimiento del wifi doméstico depende del router.
Gran parte del rendimiento del wifi doméstico depende del router. Foto: Getty Images

En una era cada vez más digitalizada, los usuarios buscan principalmente una conexión a internet rápida y estable, que les permita realizar sus actividades cotidianas sin interrupciones. Para lograrlo, no basta únicamente con contratar un buen servicio: también es fundamental prestar atención a la configuración del router, un aspecto clave que muchas veces se pasa por alto y que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento de la red.

El primer paso es asegurarse de que el router sea un modelo moderno, capaz de operar en doble banda: 2.4 GHz y 5 GHz. Estas frecuencias permiten ofrecer una conexión wifi más estable y eficiente, adaptándose a las necesidades de cada usuario y al tipo de dispositivos conectados. Si bien la ubicación del router es importante, no siempre resulta determinante si el equipo no está correctamente configurado para ofrecer su máximo potencial.

En muchos casos, la solución para mejorar la velocidad del wifi y evitar interrupciones puede ser tan simple como desactivar una opción específica en la configuración del router. De esta forma, es posible desbloquear un mayor rendimiento sin necesidad de realizar grandes cambios.

Un router wifi bien configurado puede mejorar la velocidad del internet. Foto: Getty Images

La compatibilidad con las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz no es casual, sino que está diseñada para que los dispositivos se conecten automáticamente a la frecuencia más adecuada. La diferencia entre ambas es clara.

La banda de 2.4 GHz ofrece un mayor alcance, ya que sus ondas atraviesan con más facilidad paredes, muebles y otros obstáculos, lo que la hace ideal para viviendas grandes o con muchas barreras físicas. Por su parte, la banda de 5 GHz tiene un alcance menor, pero es menos propensa a interferencias externas y ofrece una mayor velocidad en distancias cortas.

La configuración que le hace falta a su router para mejorar el wifi

Según explica Computer Hoy, el problema suele aparecer durante la configuración inicial del router, cuando no se realizan los ajustes necesarios y se deja activada la opción predeterminada conocida como “Conexión Inteligente”. Esta función unifica las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz en una sola red y asigna automáticamente la frecuencia que considera más adecuada para cada dispositivo. Aunque esto simplifica el uso, no siempre es preciso y puede provocar que algunos equipos se conecten a una banda menos eficiente.

Por esta razón, se recomienda desactivarla y separar las redes, asignándoles nombres y contraseñas distintas. Así, los dispositivos que requieren mayor velocidad pueden conectarse manualmente a la red de 5 GHz, mientras que el resto puede utilizar la de 2.4 GHz.

La mala conexión wifi puede ser causada por una mala configuración del router.
La mala conexión wifi puede ser causada por una mala configuración del router. Foto: Getty Images

Para aplicar este cambio, basta con acceder a la configuración del router desde el navegador mediante su dirección IP y desmarcar la opción correspondiente.

Además, se aconseja activar funciones como WMM, ajustar el ancho de canal a 80 MHz en la red de 5 GHz, cambiar de canal si existe congestión, mantener el firmware actualizado y configurar el control de tráfico (QoS). Para un rendimiento óptimo, lo ideal es contar con un router compatible con Wi-Fi 6 o 6E y un plan de internet de alta velocidad.

