La forma correcta de usar el cargador inalámbrico magnético para evitar un desperdicio de energía

Mantener un celular cargado es fundamental para aprovechar al máximo todas sus funcionalidades. Cuando la batería se agota, algunas de sus funciones pueden verse limitadas. Este problema resulta especialmente preocupante cuando no se tiene acceso a una toma de corriente cercana para recargar el dispositivo. Ante esta necesidad, la tecnología ha evolucionado, ofreciendo soluciones como los cargadores magnéticos, que destacan no solo por su efectividad, sino también por la comodidad que brindan.

Según expertos, esta tecnología se basa en el uso de imanes que permiten alinear el dispositivo con la bobina de carga, asegurando una transferencia de energía correcta.

Es importante señalar que muchos usuarios tienden a confundir los cargadores magnéticos con los inalámbricos, aunque la diferencia principal radica en la forma en que ambos funcionan: los cargadores inalámbricos requieren una alineación manual, mientras que los magnéticos se ajustan automáticamente, como ocurre con el MagSafe de Apple.

Los cargadores piratas pueden afectar el funcionamiento general del celular. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con D-wireless “los cargadores inalámbricos magnéticos suelen utilizar el estándar Qi, que es un protocolo de la industria para la transferencia de energía sin cables. Los cargadores MagSafe son una implementación específica de este estándar, que ofrece una alineación más eficiente mediante imanes integrados”.

Un aspecto que a menudo se desconoce al adquirir un cargador magnético es la forma correcta de utilizarlo, especialmente cuando el dispositivo cuenta con un sistema de magnetismo incorporado, como ocurre en los iPhone. Según la misma fuente, lo primero que debe hacerse es conectar el cargador a través de un cable USB-C o un adaptador que se ajuste a las necesidades del usuario.

Posteriormente, el dispositivo debe colocarse sobre la plataforma de carga de manera que los imanes encajen correctamente. Si no se ajusta, se debe revisar que todo esté alineado adecuadamente.

Una vez conectado, los indicadores deberían aparecer en la pantalla del dispositivo; por lo general, este icono se muestra automáticamente cuando el proceso de carga comienza. En modelos como algunos teléfonos Android o ciertos modelos de AirPods, se manifiesta mediante una luz, visible tanto en la pantalla como en el accesorio.

Los cargadores inalámbricos magnéticos son un tecnología que le facilita la vida a los usuarios. | Foto: Getty Images

Además de seguir estos pasos, es fundamental asegurarse de que el cargador sea de alta calidad. Un cargador de baja calidad puede causar desajustes con el más mínimo movimiento, lo que afectaría la transferencia de energía y podría dañar la batería del dispositivo a largo plazo.

En cuanto a la compatibilidad con dispositivos que no sean iPhone, muchos usuarios se preguntan si los cargadores magnéticos también son funcionales para teléfonos Android. La respuesta es afirmativa, aunque depende de la marca y del modelo.

Para garantizar su compatibilidad, es necesario que el dispositivo sea compatible con el estándar inalámbrico Qi, y en algunos casos, puede ser necesario un adaptador de carga magnética si el celular no lo incorpora de fábrica.