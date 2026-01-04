Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Uno de los componentes más importantes, pero también más delicados de un celular, es la batería. Este elemento es el encargado de suministrar la energía necesaria para que el dispositivo funcione correctamente y, si no se cuida de manera adecuada, con el paso del tiempo puede desgastarse hasta perder parte de su capacidad.

Cuando la batería comienza a deteriorarse, el impacto se refleja tanto en el rendimiento del equipo como en la experiencia del usuario. La señal más evidente es la reducción de la autonomía.

El celular se descarga mucho más rápido, incluso con un uso moderado. Actividades cotidianas como revisar redes sociales, utilizar aplicaciones de mensajería o ver videos pueden consumir la batería en cuestión de horas, obligando a cargar el dispositivo varias veces al día.

Gestionar algunas funciones permite que la batería del celular dure más tiempo. Foto: Getty Images

Ante este escenario, muchas personas se preguntan si desconectar el celular mientras se está cargando para usarlo puede resultar perjudicial. Según explica el portal movilzona.es, hacerlo no representa ningún riesgo, incluso si el dispositivo solo ha cargado un pequeño porcentaje.

Las baterías actuales ya no sufren el llamado “efecto memoria”, por lo que es preferible realizar varias cargas cortas a lo largo del día antes de que el nivel baje del 20%, en lugar de dejar que se descargue por completo, una práctica que sí reduce su vida útil.

El verdadero problema aparece cuando el teléfono se conecta y desconecta de la corriente de forma repetida en intervalos muy cortos, ya que estas fluctuaciones pueden afectar tanto al software como a las celdas de la batería.

Por ello, se recomienda evitar este hábito y gestionar la carga con sentido común, ya sea en cargas rápidas, lentas, inalámbricas o inversas, con el fin de prevenir daños y riesgos innecesarios.

Cargar el celular de forma correcta permite prolongar la vida útil de la batería. Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

Si bien el desgaste de la batería es inevitable, existen prácticas que ayudan a retrasarlo, como evitar cargas constantes al 100%, no permitir que la batería llegue con frecuencia al 0% y utilizar cargadores certificados. No obstante, cuando la pérdida de capacidad es evidente, cambiar la batería suele ser la solución más efectiva para recuperar el buen funcionamiento del móvil.