Si acostumbra a hacer esto con su celular, debería evitarlo porque puede causar serios problemas de rendimiento y velocidad

Aunque muchos usuarios se enfocan en proteger el equipo de golpes, caídas o daños visibles, el mantenimiento interno es igual o incluso más importante.

Redacción Tecnología
23 de febrero de 2026, 9:14 a. m.
El desgaste natural del celular es inevitable con el paso del tiempo; sin embargo, ciertos errores comunes pueden acelerar la pérdida de rendimiento.
El desgaste natural del celular es inevitable con el paso del tiempo; sin embargo, ciertos errores comunes pueden acelerar la pérdida de rendimiento. Foto: Getty Images

Los teléfonos móviles se han convertido en dispositivos esenciales en la vida cotidiana. A través de ellos, las personas pueden comunicarse, entretenerse y acceder a información sin necesidad de utilizar varios equipos, ya que concentran múltiples funciones en un solo aparato, lo que brinda mayor comodidad y eficiencia.

Por esta razón, muchos usuarios no conciben su día a día sin el celular. Lo llevan al trabajo, a la calle y a cualquier otro lugar para mantenerse conectados. Sin embargo, su cuidado no debe limitarse únicamente a evitar golpes o caídas. También es fundamental garantizar su correcto funcionamiento interno.

Con frecuencia, las personas cometen errores que terminan afectando el rendimiento del equipo. Aunque el desgaste natural puede generar cierta lentitud con el paso del tiempo, ignorar detalles importantes puede acelerar estos problemas y perjudicar la experiencia de uso, especialmente para quienes dependen del dispositivo a diario.

Además, los sistemas operativos evolucionan constantemente, por lo que mantener el celular actualizado es clave para asegurar un mejor desempeño. Seguir pasando por alto ciertas recomendaciones técnicas no es lo más aconsejable, según expertos en tecnología.

Algunos malos hábitos pueden afectar el rendimiento del teléfono móvil. Foto: Getty Images

Nunca cometa estos errores con su celular o podría tener una mala experiencia

En este sentido, el medio especializado Computer Hoy señala que uno de los errores más comunes es ignorar las actualizaciones de seguridad, especialmente en una era digital en la que las amenazas cibernéticas son cada vez más frecuentes. Estas actualizaciones corrigen fallos y vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por ciberdelincuentes para acceder a información personal.

Otro error habitual es cerrar manualmente las aplicaciones de manera constante. Aunque muchos creen que esto ayuda a ahorrar batería, en realidad puede generar el efecto contrario. El sistema debe volver a cargar completamente cada aplicación cuando se abre nuevamente, lo que implica un mayor consumo de energía y recursos.

Asimismo, se recomienda evitar conectar el celular a puertos USB públicos. Aunque pueden resultar prácticos cuando se necesita cargar el dispositivo fuera de casa, no siempre son seguros. Estos puntos de carga pueden convertirse en una vía de acceso para ataques informáticos.

Esta práctica se conoce como Juice jacking, una modalidad de ciberataque que aprovecha puertos USB manipulados para instalar malware o robar información de los dispositivos conectados. Cuando una persona conecta su celular a un puerto desconocido, no solo permite la transferencia de energía, sino también de datos. Si el puerto ha sido alterado, los delincuentes podrían:

Carga el móvil por puertos USB públicos puede abrir la puerta a ciberataques peligrosos. Foto: Getty Images
  • Extraer información personal, como contactos, fotos o correos electrónicos.
  • Instalar programas maliciosos sin que el usuario lo note.
  • Obtener credenciales bancarias o contraseñas.
  • Acceder a datos corporativos, en el caso de dispositivos laborales.

En todos los casos, es fundamental adoptar buenas prácticas de seguridad digital y mantener el dispositivo protegido. Pequeñas acciones, como actualizar el sistema, evitar conexiones inseguras y no manipular innecesariamente las aplicaciones, pueden marcar la diferencia para preservar tanto el rendimiento del celular como la seguridad de la información almacenada en él.

