Desactivar esta función del celular ayuda a evitar que la batería se agote rápido y permite conservar un mayor nivel de carga

Identificar las causas, optimizar el uso de las aplicaciones y mantener buenos hábitos de carga contribuye a prolongar la vida útil del teléfono.

Redacción Tecnología
26 de diciembre de 2025, 11:58 a. m.
Gestionar algunas funciones permite que la batería del celular dure más tiempo.
Gestionar algunas funciones permite que la batería del celular dure más tiempo. Foto: Getty Images

Cuando el celular se descarga rápidamente, la frustración suele ser una de las primeras sensaciones que experimentan los usuarios, especialmente si no hay una toma de corriente cerca que permita recuperar batería de inmediato. Esta situación se vuelve aún más problemática cuando las labores cotidianas dependen del dispositivo, ya sea para comunicarse, acceder a información, entretenerse u organizar actividades diarias.

Con el paso del tiempo y tras múltiples ciclos de carga, las baterías de litio comienzan a perder su capacidad para almacenar energía. Como consecuencia, el teléfono permanece encendido cada vez menos tiempo, incluso cuando el uso es moderado.

Otro factor determinante es el uso intensivo de aplicaciones. Redes sociales, videojuegos, servicios de streaming y apps que funcionan en segundo plano consumen grandes cantidades de energía. A esto se suman funciones como el GPS, el Bluetooth, el brillo elevado de la pantalla o la conexión constante a redes móviles, que obligan al dispositivo a gastar más batería de lo habitual.

Hacer algunos ajustes, permite mantener por más tiempo el celular cargado. Foto: Generada con IA - Bing / Getty Images / Canva

No obstante, este problema puede mantenerse bajo control con algunos ajustes sencillos cuyos efectos se notan casi de inmediato. De acuerdo con Computer Hoy, uno de los más importantes es desactivar el modo de localización de alta precisión, ya que este mantiene activas tecnologías como el GPS, el wifi y los datos móviles, incrementando significativamente el consumo energético.

Este sistema es utilizado por numerosas aplicaciones que requieren la ubicación del usuario para funcionar correctamente. Por ello, se recomienda gestionar y limitar estos permisos, reduciendo el uso simultáneo de conexiones y favoreciendo el ahorro de batería.

Para disminuir el consumo, basta con ingresar a la opción de ‘Configuración’, acceder a ‘Ubicación’ y revisar los permisos de localización de las aplicaciones. Desde allí, es posible desactivar la ubicación precisa y definir si el acceso será permanente, solo durante el uso o completamente deshabilitado. Limitar la localización precisa suele ser suficiente para reducir el seguimiento y ahorrar batería, una opción fácil de gestionar en dispositivos Android.

Utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede ser perjudicial para la batería.
Utilizar cargadores genéricos o de baja calidad puede ser perjudicial para la batería. Foto: Getty Images

Cuando un smartphone se descarga con rapidez, el rendimiento general también se ve afectado. Es común que el sistema reduzca la velocidad del procesador para ahorrar energía, lo que se traduce en aplicaciones más lentas, bloqueos inesperados y una experiencia de uso menos fluida. Además, los apagados repentinos pueden provocar la pérdida de información o interrupciones durante llamadas, pagos digitales o tareas importantes.

Así, que un celular se descargue muy rápido no es solo una molestia cotidiana, sino también una señal de alerta. Identificar las causas, optimizar el uso de las aplicaciones y adoptar buenos hábitos de carga puede ayudar a prolongar la vida útil del teléfono y garantizar un mejor desempeño a largo plazo.

Gestionar algunas funciones permite que la batería del celular dure más tiempo.

