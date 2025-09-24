Suscribirse

Estados Unidos lanzó un misil balístico desde las costas de la Florida en plena tensión con Venezuela

El lanzamiento de prueba se logró ver desde Puerto Rico.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 12:36 p. m.
El misil fue lanzado desde las costas de Florida
El misil fue lanzado desde las costas de Florida. | Foto: Getty Images

La Marina de los Estados Unidos confirmó en las últimas horas que realizó con éxito la prueba de lanzamiento de un misil Trident II D5 Life Extension desde un submarino de misiles balísticos clase Ohio frente a la costa de Florida.

La entidad militar del gobierno norteamericano confirmó que el lanzamiento se hizo el pasado domingo, 21 de septiembre, y que iluminó el cielo, visible incluso desde Puerto Rico. Asimismo, se estableció que en total fueron cuatro pruebas realizadas desde el 17 de septiembre.

Estos lanzamientos hacen parte de un “evento de prueba planificado” que se realiza de forma “recurrente y programada para evaluar y garantizar la fiabilidad y precisión continuas del sistema”.

Un misil Trident II D5 Life Extension (D5LE) desarmado se lanza desde un submarino de misiles balísticos (SSBN) de clase Ohio frente a la costa de Florida.
Un misil Trident II D5 Life Extension (D5LE) desarmado se lanza desde un submarino de misiles balísticos (SSBN) de clase Ohio frente a la costa de Florida. | Foto: Strategic Systems Programs

“Este ejercicio validó las expectativas de rendimiento del sistema de armas estratégicas (SWS) Trident II D5LE. Estos vuelos de prueba dieron como resultado un total de 197 lanzamientos exitosos de prueba de vuelo del sistema de armas estratégicas Trident II D5”, dice el comunicado de las fuerzas marítimas del país norteamericano.

Según el comunicado, los misiles D5 se desarrollaron originalmente en la década de 1980, y en 2017 se completó una actualización para extender la vida útil del sistema hasta la década de 2040. “El sistema de armas estratégicas Trident Il D5 es altamente preciso y fiable”.

“El sistema de misiles balísticos lanzados desde submarinos de nuestra nación ha sido un componente crucial de nuestra seguridad nacional desde la década de 1960, y estos lanzamientos siguen demostrando la credibilidad y fiabilidad de nuestras capacidades de disuasión estratégica”, declaró el vicealmirante Johnny R. Wolfe, director de los Programas de Sistemas Estratégicos de la Armada.

El misil de prueba fue enviado en el marco del incremento de las tensiones con Venezuela
El misil de prueba fue enviado en el marco del incremento de las tensiones con Venezuela | Foto: USNavy y X/@Marco_Langbroek

Según explicó la Marina, “los Programas de Sistemas Estratégicos son el mando de la Armada que proporciona apoyo integral al componente marítimo de la Tríada nuclear del país”.

Esto incluye capacitación, sistemas, equipos, instalaciones y personal responsable de garantizar la seguridad, protección y eficacia del sistema de armas estratégicas de misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) Trident II D5LE del país desplegado en los SSBN de clase Ohio.

Por otra parte, los ocho buques de guerra enviados por Washington al Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico son considerados por el gobierno de Nicolás Maduro como una “amenaza militar” que busca un “cambio de régimen” en Venezuela a través de una invasión.

Contexto: El discurso del jefe del Pentágono a bordo de un buque militar cerca de Venezuela: “No es un entrenamiento, es un ejercicio real”

Caracas respondió a esta “guerra no declarada” —como la llama el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López— con tres días de ejercicios militares en la isla La Orchila.

El despliegue en La Orchila, en el norte del país, incluyó a 12 naves de la Armada, 22 aeronaves entre helicópteros, aviones caza y de transporte, vehículos anfibios y 20 botes de madera de pescadores unidos a la Milicia, un cuerpo castrense conformado por civiles.

Durante 72 horas se desplegaron 2.500 efectivos, se lanzaron misiles y cohetes y se probó armamento.

Vladimir Padrino López y los ejercicios militares en Venezuela.
Vladimir Padrino López y los ejercicios militares en Venezuela. | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de X

