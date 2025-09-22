Trump se burla de video de entrenamiento de civiles en Venezuela: “Top Secret”

El presidente de los Estados Unidos publicó un mensaje en su cuenta personal de la red social Truth, en el que se burla del entrenamiento de civiles en Venezuela tras el llamado del dictador venezolano Nicolás Maduro a “defender” al país en ante un ataque del país norteamericano.

“ALTO SECRETO: Capturamos a la Milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!”, escribió en forma de burla el mandatario estadounidense mientras compartía un video de mujeres entrenando en Venezuela.

El dictador venezolano pidió a los campesinos del país prepararse para “tomar las armas” ante un posible ataque a manos del Ejército de Estados Unidos, a medida que aumenta la tensión en la zona a raíz de los últimos ataques contra embarcaciones en el Caribe.

Maduro aseguró que Venezuela se encuentra “bajo la amenaza de Estados Unidos” y expresó su confianza en que los campesinos darán “un paso al frente” para defender al país en caso de agresión.

“Confío en la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora para que se preparen integralmente y miles, y no exagero si digo millones, de campesinos estén listos para tomar las armas y defender la República si fuera agredida por el imperio norteamericano”, ha afirmado.

Las imágenes fueron publicadas por medios estatales en Venezuela | Foto: FB Nicolás Maduro

Tras convocar a miles de voluntarios a los cuarteles para recibir formación la semana pasada, Maduro ordenó este fin de semana que los militares fueran a los barrios para brindar entrenamiento.

Pero la convocatoria fue mucho menor: unos 25 blindados recorrieron Caracas para reunirse con unas pocas agrupaciones de civiles.

Los militares ofrecieron talleres con grupos de unos treinta voluntarios sobre cómo manejar las armas o las bases del “Método táctico de resistencia revolucionaria (MTRR)” con información sobre cómo “camuflarse”, “sobrevivir” (defensa personal, primeros auxilios) y “pensamiento ideológico”.

Mujeres reciben indicaciones del manejo de un fusil en Venezuela | Foto: FB/NicolasMaduro

En paralelo, Trump amenazó este sábado con consecuencias “incalculables” a Venezuela si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (…) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Agregó en mayúsculas que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.

Washington acusa a Maduro de vínculos con el narcotráfico y pide 50 millones de dólares por su captura; por otro lado, Caracas niega estas acusaciones y ordenó un despliegue de efectivos en fronteras y ejercicios militares.

Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY