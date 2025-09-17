Venezuela comenzó ejercicios militares en la isla La Orchila en el norte del país, como respuesta al despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, anunció este miércoles, 17 de septiembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López

Los ejercicios coinciden con un despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur con ocho buques de guerra para operaciones antinarcóticos que el gobierno de Nicolás Maduro califica de “asedio” y “amenaza”.

“Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia y drones submarinos. Vamos a implementar acciones de guerra electrónica”, dijo Padrino López al señalar que Venezuela se defiende ante la “voz amenazante, vulgar” de Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversa con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. | Foto: AFP

Entre las implicaciones de una “guerra electrónica” se encuentran: interceptación de llamadas, neutralización de comunicaciones, bloqueos, etc. Se haría uso del espectro electromagnético o energía dirigida para controlar, atacar al enemigo o impedir sus operaciones.

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias, equipos de artillería de fabricación rusa y buques de guerra desplegados en La Orchila, donde funciona una base de la Armada venezolana.

En los ejercicios, que se prolongarán durante tres días, participan 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros de la “Milicia especial naval”, detalló el vicealmirante de la Armada venezolana, Irwin Raúl Pucci.

Inician operaciones militares en una isla cercana a Venezuela. | Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

La isla La Orchila, un territorio de 43 kilómetros cuadrados, se encuentra a 97 millas náuticas del estado venezolano La Guaira y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera venezolana el fin de semana.

“Estamos elevando nuestro apresto operacional de cara al Caribe”, dijo el ministro de Defensa venezolano.

Padrino López, además, aseguró que “Hoy, nuestro comandante en jefe (Maduro), nos ha encomendado un ejercicio, una maniobra de campaña que se va a desarrollar en la isla de La Orchila”, dijo Padrino López.

🇻🇪🇺🇸🚨| URGENTE: El cartel de los Soles movilizó un destacamento de personal y equipo militar a la isla de La Orchila frente a las costas de Venezuela. También desplegaron tanques ligeros VN18, APC VN1, camiones y unidades Tiuna. El miedo a EEUU inunda a la tiranía de Maduro. pic.twitter.com/OxfLFty2y4 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 17, 2025

El anuncio de parte del ministro venezolano se dio “en pro de ir preparándonos cada día más ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela”, dijo Padrino López, mientras detrás de él se podía leer: “Maniobra de Campaña Caribe Soberano 200 (La Orchila)”.

Todo este escenario de la operación en La Orchila se da después de que Estados Unidos arremetiera con fuego a una tercera lancha que presuntamente estaría tripulada por narcotraficantes llevando cargamento ilegal. Todas las declaraciones han sido negadas por parte de Venezuela, que asegura que las embarcaciones no se trataban más que de barcos pesqueros.