Maduro habló tras ataque de EE. UU. a embarcación narco y lanzó pulla a Marco Rubio

El presidente Donald Trump anunció este martes, 2 de septiembre, la muerte de 11 “narcotraficantes” en un ataque en el Caribe contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, una clara escalada tras el despliegue de navíos en la zona.

El dictador venezolano no tardó en pronunciarse, lo hizo en un evento público transmitido por medios de comunicación locales.

“A nuestro pueblo no lo mancharán, allá la mafia de Miami, que persigue migrantes [...], todos esos migrantes, colombianos, cubanos, en Miami, quien les está montando un aplique, quien los persigue es la mafia de Miami, Marco Rubio, el mandamás de la Casa Blanca y del Departamento de Estado que le quiere manchar de sangre las manos al apellido Trump”, aseveró Maduro.

El dictador venezolano acusó de mentiras a Marco Rubio tras el anuncio que hizo previamente sobre el operativo en el mar Caribe: “Inventan un relato, que nadie les cree, la juventud no cree en las mentiras de Marco Rubio”.

“Ellos, con su narrativa, con sus manipulaciones, con sus mentiras, y nosotros, con nuestra verdad profunda, y nuestra verdad es que el pueblo de Venezuela está unido y quiere paz”, dijo el líder chavista en pleno evento.

Maduro también señaló: “El imperialismo nos ataca, nos ataca por dos razones, unas evidentes. Ellos mandan ocho barcos de guerra, nos apuntan en la cabeza con 1.200 misiles, mandan un submarino nuclear. ¿Cuándo lo había mandado algún lugar del planeta? Y lo mandan porque inventa un relato, un cuento que nadie les cree”.

Maduro aprovechó para asegurar que quien “manda” en la Casa Blanca es Marco Rubio.

“Ellos vienen de verdad por el petróleo venezolano, lo quieren gratis, por el gas, pero ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, les pertenece a ustedes ese petróleo, (...) esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela”, dijo Maduro.

Marco Rubio, Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP

Por otro lado, el vicepresidente de Comunicación y Cultura de Venezuela, Freddy Ñáñez, uno de los hombres de confianza de Maduro, también reaccionó a la noticia y arremetió contra el secretario de Estado norteamericano.

“Parece que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente: luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le entrega como ‘prueba’ un video con IA (así comprobado). ¿Qué dice Gemini de este video?”, cuestionó el funcionario del régimen venezolano.

Las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación [...] que transportaba muchas drogas”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Así que la eliminamos”, precisó.

Luego, el mandatario añadió en un mensaje en su red Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, del grupo Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales.

En el ataque, murieron 11 personas. | Foto: X/marcorubio

“Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, poco antes de iniciar una visita oficial a México este miércoles.