El enigmático trino de Marco Rubio que elevó las especulaciones sobre intervención de EE. UU. en Venezuela

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue de buques de guerra en el mar Caribe, cerca del país dirigido por el régimen de Nicolás Maduro, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un críptico mensaje en la red social X.

Días atrás, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y mano derecha de Maduro, calificó el despliegue militar estadounidense como “una vendedera de humo”, sugiriendo que se trata de propaganda o engaño destinado a alarmar sin ser real.

Antes de este anuncio, el canciller de Venezuela, Yván Gil, criticó el aumento de la recompensa por Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y la calificó como patética.

🚨| ÚLTIMA HORA: El narcoterrorista Diosdado Cabello me menciona en su programa de chismes y comedia Con el Mazo Adentro, dice que el despliegue militar de EEUU 🇺🇸 es “humo” pero en el siguiente respiro dice que tiene miedo del Submarino Nuclear y se queja de que lo dejaron solo. pic.twitter.com/5lMTBkQB0Y — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 28, 2025

“La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto. Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela”, afirmó el jefe de la diplomacia venezolana.

En ese contexto, el funcionario de la administración Trump y una de las figuras más importantes del Gobierno norteamericano emitió un mensaje con dos emoticones, que sugiere que donde hay humo, hay fuego, haciendo alusión, presuntamente, a las declaraciones del régimen venezolano.

Mensaje emitido por Rubio. | Foto: X/@marcorubio

En un mensaje seguido a este, el secretario de Estado anunció: “Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal… contra una embarcación cargada con drogas que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narcoterrorista”.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Nicolás Maduro denunció que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años”, dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.