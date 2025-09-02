Trump revela prueba reina del tráfico de drogas desde Venezuela: “Ataque letal”

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el despliegue de fuerzas militares en el Caribe tuvo sus primeros resultados al derribar una embarcación con drogas provenientes desde Venezuela.

“Al salir de la sala, verán que, en los últimos minutos, literalmente derribamos un barco, un barco que transportaba drogas, con mucha droga. Lo verán y leerán sobre ello. Ocurrió hace unos momentos“, dijo el mandatario al iniciar la rueda de prensa.

“Nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien ha sido tan increíble, incluyendo lo ocurrido en Irán, eliminando cualquier potencial nuclear durante mucho tiempo. Pero nos dio una breve sesión informativa, y ya verán. Y hay más de donde vino esto”, manifestó el mandatario.

Donald Trump Presidente de los Estados Unidos | Foto: GETTY IMAGES

“Tenemos una gran cantidad de drogas entrando a nuestro país, desde hace mucho tiempo. Estas salieron de Venezuela, y están saliendo muy abundantemente de Venezuela, muchas cosas están saliendo de Venezuela. Así que las eliminamos. Y podrán ver eso después de esto, después de que termine esta reunión”, dijo el presidente Trump.

El secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, dio más detalles de la operación contra el narcotráfico proveniente de Venezuela a través de su cuenta de X.

“Como el presidente de los Estados Unidos acaba de anunciar hace unos momentos, hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, manifestó el funcionario.

Marco Rubio confirmó la operación contra un barco con drogas proveniente desde la Venezuela de Nicolás Maduro. | Foto: Getty y AFP

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019 por cuenta del aumento de represión hacia la oposición y la ciudadanía de parte del régimen de Nicolás Maduro, el cual la Casa Blanca no reconoce.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos, diciendo que es la “amenaza más grande que se haya visto en el continente en los últimos cien años”, como aseguró también en una nueva de prensa el pasado lunes.