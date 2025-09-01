Nicolás Maduro asegura que “ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela”

El dictador venezolano Nicolás Maduro volvió a hablar sobre las tensiones que vive su régimen con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, a raíz del despliegue militar que Washington envió cerca de las costas venezolanas en una operación contra el narcotráfico y el Cartel de los Soles. La administración estadounidense acusa a la cúpula del chavismo de liderarlo.

Con este contexto, el líder del régimen venezolano aseguró que el despliegue militar de Washington es la “amenaza más grande que se haya visto en el continente en los últimos cien años”, según manifestó en una rueda de prensa en Caracas con corresponsales de medios extranjeros, la cual también fue transmitida internacionalmente.

“Ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante. Injustificable, inmoral y sangrienta. Absolutamente criminal. Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en el continente en los últimos cien años”, afirmó Nicolás Maduro desde Caracas en la mañana de este lunes.

Maduro también aseguró este lunes que se encuentra preparado para pasar a la “lucha armada” en caso de que su país sea invadido por Estados Unidos, tras el despliegue militar anunciado por Washington en aguas del Caribe, al cual Venezuela ve como una “amenaza”.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Posteriormente, el líder de la dictadura se defendió de las acusaciones en su contra de liderar el Cartel de los Soles y ser la cabeza del gobierno autoritario. “Buscan satanizarme. Yo no tengo ningún régimen y [...] no vamos a aceptar que nadie nos aplique su modelo”, agregó Maduro en la rueda de prensa.

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela [...]. Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo”, añadió Maduro.

Luego, el dictador venezolano arremetió contra el secretario de Estado de Washington, Marco Rubio. “Estamos observando cómo la mafia de Miami ha tomado el poder en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Han ‘miamizado’ la política exterior”, manifestó sin hacer mención directa hacia la mano derecha en geopolítica del presidente de Estados Unidos.

Nicolás Maduro atacó directamente al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. | Foto: AFP / Getty

“Presidente Trump, Marco Rubio quiere mancharlo de sangre [...] con una masacre contra el pueblo de Venezuela”, advirtió posteriormente en ataque directo hacia el funcionario estadounidense, quien usualmente lanza declaraciones contra la dictadura venezolana.

Nicolás Maduro también habló acerca de los canales de comunicación que tienen con Washington. “Nosotros siempre [...] tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos, ahora están malogrados los dos”, concluyó el dictador en una rueda de prensa desde Caracas.