Marco Rubio anuncia visita a dos países latinoamericanos para “desmantelar carteles”, en medio de las tensiones con Maduro

El Secretario de Estado busca reforzar la seguridad fronteriza, combatir el narcotráfico y afianzar la política exterior de EE. UU.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

28 de agosto de 2025, 9:43 p. m.
Marco Rubio
Marco Rubio visitará dos países de Latinoamérica. | Foto: GETTY IMAGES

Este jueves 28 de agosto se dio a conocer que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará próximamente con destino a México y Ecuador.

El político estadounidense iniciará su recorrido el próximo martes 2 de septiembre y retornará a EE. UU. el jueves 4 de septiembre. Este recorrido lo realizará con el fin de impulsar las prioridades clave de Estados Unidos.

Contexto: Marco Rubio habló sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

La noticia salió a la luz por medio de la cuenta oficial de X del portavoz Thomas Pigott, quien argumentó que serán visitas de vital importancia para la política exterior de Estados Unidos.

Además, uno de los grandes objetivos de la Casa Blanca con la visita de Rubio a los dos países latinoamericanos será el hecho de tomar acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, así como limitar al máximo el tráfico de opioides como el fentanilo.

Otro de los objetivos claros de la visita del secretario es establecer nuevos límites en la frontera sur del país, que limita con México, siguiendo la misma línea que estableció el presidente Donald Trump una vez se reinstauró en el poder el pasado lunes 20 de enero.

Adicionalmente, para EE. UU. es de vital importancia que con estas visitas se pueda compartir una política económica con la cual todos los territorios logren prosperidad, además de esclarecer los hechos que puedan generar enemistad entre los tres países en cuestión.

Esta visita de Marco Rubio se dará en medio de la tensión política que vive el país norteamericano con Venezuela, teniendo en cuenta los recientes envíos de navíos de guerra con dirección al país del sur del continente americano.

Asimismo, da continuidad a los lineamientos con los que el presidente Donald Trump fue elegido para ocupar el máximo cargo dentro de la política estadounidense, fortaleciendo el sistema de vigilancia y control de las fronteras y aduanas del país, según expresó Pigott en su publicación en X.

Contexto: Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

Dependiendo del desempeño y los resultados de la visita del Secretario a México y Ecuador, podría establecerse una nueva manera de distribuir los roles de vigilancia y control dentro de América Latina, particularmente en lo relacionado con la distribución e importación de drogas.

Este será el tercer viaje internacional que Marco Rubio realiza a Centro y Sudamérica en su rol como secretario de Estado, teniendo en cuenta que el primero se llevó a cabo a pocos días de asumir el cargo, mientras que en el segundo visitó únicamente países de América del Caribe, según reportó Reforma.

Marco RubioEstados UnidosMéxicoEcuador

