Marco Rubio está negociando sumar a más países para despliegue militar en el Caribe, pero descarta hacerlo con esta nación

Fuentes familiarizadas con la ofensiva de Estados Unidos contra los carteles del narcotráfico, en medio del despliegue ordenado por la administración Trump en el Caribe, hablaron con el diario ABC de España y dieron detalles de la alianza que estaría organizando el país norteamericano para aumentar su fuerza en la zona.

Según el diario español, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, es la persona que estaría “buscando nuevos socios” para el despliegue militar en el Caribe contra el Cartel de los Soles, una organización criminal vinculada a Nicolás Maduro.

Según fuentes diplomáticas, el líder de la diplomacia estadounidense se encuentra en conversaciones tanto con sus aliados en Norteamérica, Canadá y México, como también con sus socios más cercanos en Europa, como Italia, Reino Unido y Francia.

Marco Rubio, Nicolás Maduro y Donald Trump | Foto: AFP

Las fuentes le confirmaron al ABC de España que el objetivo principal de esta alianza es sumar esfuerzos para contrarrestar el tráfico de droga del que se ven perjudicados dichos países por el paso de cocaína a Europa.

Según el artículo publicado por este medio, un país europeo no estaría dentro de las conversaciones: se trataría de España, ya que, según los datos publicados por el medio, la relación entre el Gobierno Español, en cabeza de Pedro Sánchez, y Washington, se ha visto perjudicada por diversas tensiones en las últimas semanas.

Otra de las fricciones entre ambos gobiernos tendría que ver con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien es catalogado como uno de los principales asesores del jefe de gobierno actual con el régimen de Nicolás Maduro. El expresidente socialista es uno de los grandes aliados del Grupo de Lima, que congrega a los principales líderes de izquierda de la región.

Zapatero y Pedro Sánchez tienen una estrecha alianza política. | Foto: Europa Press via Getty Images

El jefe de la diplomacia estadounidense ha reiterado en varias oportunidades que el régimen de Nicolás Maduro es “una organización criminal”.

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay, un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los carteles de la droga.

Rubio no lo negó. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, contestó.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.

Por su parte, Diosdado Cabello rechazó los señalamientos y aseguró que “el único cartel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)” de Estados Unidos.

Buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos. | Foto: Getty Images

“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (…) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano”, añadió Cabello en una rueda de prensa.