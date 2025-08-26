Suscribirse

Mundo

Vox lanza campaña para que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como organización terrorista transnacional

De acuerdo con el partido, el Cartel de los Soles tendría presencia en varias partes de Europa.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

26 de agosto de 2025, 11:40 p. m.
Partido Vox de España vs. Maduro
Partido Vox de España vs. Maduro | Foto: Getty Images

El partido Vox de España, la tercera fuerza en el Parlamento español, opositores al gobierno de Pedro Sánchez, ha exigido que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional. El partido, además, anunció dos iniciativas para lograr que así sea.

Contexto: Prisa, grupo de medios oficialista de Pedro Sánchez, se queja porque Vox lo veta

Según un comunicado del partido político español Vox, esta organización narcotraficante es una banda criminal de origen venezolano con operaciones en varios países de Europa. Se le vincula a actividades de tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y otras formas de crimen organizado.

El partido Vox, en España, es uno de los máximos exponentes de la extrema derecha en Europa y sería la inspiración del partido de Cabal.
El partido Vox, en España, es uno de los máximos exponentes de la extrema derecha en Europa. | Foto: getty images

Durante los últimos días, con las diferentes noticias de la intensificación de la armada de Estados Unidos en Venezuela, en contra del Cartel de los Soles y en contra de Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de 50.000 de dólares, el partido Vox está llevando a cabo una iniciativa ante el Parlamento Europeo.

Contexto: Vox, otro gran ganador de las elecciones en España: triplicó sus concejales y busca sacar al izquierdista Pedro Sánchez del poder

La entidad que finalmente tiene que tomar esa decisión, al considerar que esa organización narco terrorista está afectando los intereses de Europa y de sus ciudadanos. El líder de Vox, Santiago Abascal, apoyó el martes la decisión del Gobierno norteamericano de luchar contra este cartel, tachando el régimen de Maduro de “ilegítimo” y “narcoterrorismo”, de acuerdo con el medio Infobae.

Los manifestantes ondean banderas españolas durante una protesta nacional convocada por el partido de extrema derecha español Vox contra las subidas de precios, en Málaga el 19 de marzo de 2022. - Desde finales del año pasado, ha habido un creciente descontento social en España por la inflación anual desbocada, que saltó al 7,6 por ciento en febrero, su nivel más alto en 35 años. La crisis ha llevado a UGT y CCOO, los dos sindicatos más grandes de España, a convocar una huelga nacional el 23 de marzo, mientras que el ultraderechista Vox ha instado a la gente a unirse a las protestas a nivel nacional el 19 de marzo. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP)
Protestas de España | Foto: AFP

“Sí. Maduro es un narco mafioso. Y Zapatero, en alusión al expresidente del Gobierno español, su jefe de marketing en Europa. Y Pedro Sánchez, el jefe de gabinete del jefe de marketing del fugitivo que dirige un cartel del narcoterrorismo”, escribió el líder de Vox en redes sociales.

El partido de derecha, en su propuesta, insta a la Unión Europea (UE) a seguir el ejemplo de países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay e incluir a este cártel en su lista de organizaciones terroristas. El objetivo es poder congelar sus fondos y activos financieros, evitar que se les proporcionen recursos económicos y fomentar la cooperación policial y judicial entre los países miembros en materia penal.

La propuesta europea, liderada por el comisario de Comercio Maroš Šefčovič, contempla aumentar las importaciones de productos estadounidenses, especialmente gas natural licuado (GNL) y productos agrícolas como la soja, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y evitar una escalada en la guerra comercial.
Piden a la Unión Europea que declaren al Cartel de los Soles como una organización del narcotráfico y que se apliquen sanciones | Foto: Getty Images

En su propuesta parlamentaria, Vox denuncia que el gobierno cubano apoya al venezolano. Por esta razón, el partido pide que se aplique la cláusula democrática del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.

Contexto: Presidente del partido Vox en España hace fuerte crítica a Petro por apoyar salida de Cuba de lista de países patrocinadores de terrorismo

Vox argumenta que las actividades del cártel coinciden con la definición de terrorismo establecida en la normativa 2001/931/PESC de la UE. Además, destaca que la red criminal no solo opera en Venezuela, sino que también tiene presencia en varios países europeos. Por ello, instan a la Alta Representante de la UE a proponer la inclusión de este grupo en la lista de organizaciones terroristas en la próxima revisión.

