Vox lanza campaña para que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como organización terrorista transnacional

El partido Vox de España, la tercera fuerza en el Parlamento español, opositores al gobierno de Pedro Sánchez, ha exigido que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como una organización terrorista transnacional. El partido, además, anunció dos iniciativas para lograr que así sea.

Según un comunicado del partido político español Vox, esta organización narcotraficante es una banda criminal de origen venezolano con operaciones en varios países de Europa. Se le vincula a actividades de tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y otras formas de crimen organizado.

El partido Vox, en España, es uno de los máximos exponentes de la extrema derecha en Europa. | Foto: getty images

Durante los últimos días, con las diferentes noticias de la intensificación de la armada de Estados Unidos en Venezuela, en contra del Cartel de los Soles y en contra de Nicolás Maduro, por quien se ofrece una recompensa de 50.000 de dólares, el partido Vox está llevando a cabo una iniciativa ante el Parlamento Europeo.

La entidad que finalmente tiene que tomar esa decisión, al considerar que esa organización narco terrorista está afectando los intereses de Europa y de sus ciudadanos. El líder de Vox, Santiago Abascal, apoyó el martes la decisión del Gobierno norteamericano de luchar contra este cartel, tachando el régimen de Maduro de “ilegítimo” y “narcoterrorismo”, de acuerdo con el medio Infobae.

Protestas de España | Foto: AFP

“Sí. Maduro es un narco mafioso. Y Zapatero, en alusión al expresidente del Gobierno español, su jefe de marketing en Europa. Y Pedro Sánchez, el jefe de gabinete del jefe de marketing del fugitivo que dirige un cartel del narcoterrorismo”, escribió el líder de Vox en redes sociales.

El partido de derecha, en su propuesta, insta a la Unión Europea (UE) a seguir el ejemplo de países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay e incluir a este cártel en su lista de organizaciones terroristas. El objetivo es poder congelar sus fondos y activos financieros, evitar que se les proporcionen recursos económicos y fomentar la cooperación policial y judicial entre los países miembros en materia penal.

Piden a la Unión Europea que declaren al Cartel de los Soles como una organización del narcotráfico y que se apliquen sanciones | Foto: Getty Images

En su propuesta parlamentaria, Vox denuncia que el gobierno cubano apoya al venezolano. Por esta razón, el partido pide que se aplique la cláusula democrática del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba.