Nicolás Maduro está asustado: Jaime Bayly reveló el plan que tendría en caso de un ataque de Estados Unidos en Venezuela

Hay un gran hermetismo por lo que puede llegar a pasar en los próximos días en Venezuela, después de que Donald Trump enviara buques de guerra desde Estados Unidos. Para muchos, esta es una clara señal de que el objetivo es sacar a Nicolás Maduro del poder.

Por esto, el dictador no se ha quedado quieto y ha hecho que varias personas se inscriban en las Milicias. Además, el dictador también tendría todo un plan escondido.

Maduro estaría buscando prepararse ante cualquier ataque de Estados Unidos. | Foto: AP

Así lo reveló el reconocido periodista Jaime Bayly, quien recientemente habló de lo que estaría haciendo el presidente venezolano para evitar una captura o hasta la muerte. A través de su canal de YouTube, sostuvo que Maduro ya tiene un país destino en caso de que algo ocurra.

“El dictador estaría planeando fugarse con su esposa, con el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo en la anterior relación, a Nicaragua”, señaló.

Bayly afirmó que esto lo sorprendió de gran manera, ya que tenía información de que, en caso de una posible disputa, Maduro huiría a Turquía porque allí, según él, es que tiene escondido el dinero.

Un dato importante en este tema, es que Bayly precisó que se ha confirmado que el avión presidencial de Venezuela voló hasta el aeropuerto de Managua. “La pregunta es: ¿por qué voló allá? ¿Llevaba a alguien de la familia?”, cuestionó.

Al parecer, en la aeronave iba mucho dinero y lingotes de oro del dictador. Esta medida se tomaría en caso de que Estados Unidos decida ingresar al país, algo que se prevé desde hace varios días.

Bayly citó a un periodista y dejó en claro que por la cabeza del dictador solo pasa una cosa en caso de que ingresen a capturarlo: piensa huir a Nicaragua para esconderse allí. De hecho, recordó las advertencias que hizo Trump de que su Ejército puede ir a cualquier parte del mundo en pocas horas.

El periodista recordó algunos de los delitos de los que se le acusa al dictador en Estados Unidos, lo que, desde su juicio, remarca que es más que claro que no es simplemente un “capricho” de Trump el querer capturarlo.

Finalmente, cerró el video manifestando que esta información es lo que ha podido recopilar de la situación en Venezuela, pero recalcó que todavía queda mucha tela por cortar.