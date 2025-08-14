Suscribirse

Marco Rubio intensifica la presión contra Venezuela: señala a Maduro de narcotráfico y propone un despliegue naval

El gobierno de Estados Unidos estableció una recompensa por el arresto de Nicolás Maduro, a quien señaló de ser líder de un peligroso cartel latinoamericano.

Redacción Mundo
15 de agosto de 2025, 3:36 a. m.
Marco Rubio
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, reiteró este jueves que el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro es “una organización criminal”.

Durante la firma de un acuerdo con Paraguay, un periodista le preguntó además por informaciones de prensa sobre el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe contra los cárteles de la droga.

Contexto: EE. UU. confirma la incautación de jets, casas, joyas y efectivo vinculados a Maduro: “No es diferente a la mafia”

Rubio no lo negó. “La droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, contestó.

“Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos, veneno, que está matando, que está destruyendo comunidades”, añadió.

Nicolás Maduro, dictador de Venezuela. | Foto: GETTY IMAGES

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, rechazó los señalamientos y aseguró que “el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)” de Estados Unidos.

“Nosotros también estamos desplegados en todo el Caribe (...) que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano”, añadió Cabello en una rueda de prensa.

Contexto: EE. UU. ofrece millonaria recompensa por este peligroso líder de pandilla latinoamericana

La semana pasada medios estadounidenses aseguraron que el presidente Donald Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

“Esos grupos serán confrontados”, afirmó Rubio sin especificar cómo. Según él, algunos “utilizan el espacio aéreo” para “transportar veneno a Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump grita a los periodistas mientras observa el terreno desde la azotea sobre la columnata que da al Ala Oeste de la Casa Blanca, el martes 5 de agosto de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)
El presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

“Es un tema muy serio, tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente que no”, apuntó.

Días después de que Washington subiera a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita detener a Maduro, Rubio dijo que el gobierno del presidente venezolano no es “legítimo”.

“Son una organización criminal que básicamente ha tomado el control del territorio nacional de un país y que, por cierto, también amenaza a las compañías petroleras que operan legalmente en Guyana”, estimó el secretario de Estado.

Contexto: Maduro lanza amenaza directa a EE. UU. y aviva las tensiones: “No se atrevan”

La víspera, la secretaria de Justicia y fiscal general Pam Bondi también había vuelto a cargar contra Maduro.

“Hay un puente aéreo donde el régimen venezolano paga para tener libre acceso al espacio aéreo sin ser detectado, a Honduras, luego a Guatemala y a México, donde pueden traficar y transportar estas drogas”, declaró en una entrevista con Fox Noticias.

Con la detención de Cuervo se pone fin a la operación Heartless
EE. UU. ofrece hasta 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

“También intercambian dinero por sobornos. Intercambian armas por los puertos de entrada y el espacio aéreo para llevar estas drogas a todos estos otros países y a Estados Unidos”, añadió.

En un comunicado publicado este jueves, el gobierno de Guatemala afirma que “no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales”.

“Rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi”, afirmó la cancillería, recordando que Guatemala no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro.

En la red social X, la cancillería de Honduras calificó de “falsa” la declaración de Bondi.

*Con información de AFP.

