EE. UU. ofrece millonaria recompensa por este peligroso líder de pandilla latinoamericana

Días antes, la administración estadounidense impuso una recompensa por la captura del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 3:39 a. m.
Agresión Policías
Estados Unidos fijó una recompensa por el peligroso líder de una banda en Haití. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por el arresto del líder de una pandilla haitiana, Jimmy “Barbeque” Cherizier, por presunta violación de las sanciones estadounidenses.

El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.

Cherizier, de 48 años, y Bazile Richardson, han sido acusados formalmente de haber intentado transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar las actividades de una pandilla, informó el Departamento de Justicia.

Jimmy “Barbeque” Cherizier
Jimmy “Barbeque” Cherizier | Foto: AP

“Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier”, declaró la fiscal federal Jeanine Pirro en rueda de prensa.

“Es un líder de pandilla responsable de atroces violaciones de los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití”, añadió.

Contexto: Gobierno Trump detiene a excandidato presidencial latinoamericano por presuntos nexos con bandas criminales

Cherizier es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2020 y de la ONU desde 2022.

El expolicía lidera una alianza de pandillas conocida como la “Familia G9”, cuyos miembros están acusados de asesinato, robo, extorsión, violación, asesinatos, tráfico de drogas y secuestros.

Según el Departamento de Justicia, Cherizier y Richardson, un estadounidense naturalizado que fue arrestado en Texas el mes pasado, recaudaron fondos de la diáspora haitiana en Estados Unidos y transfirieron el dinero a intermediarios en el país caribeño.

Con la detención de Cuervo se pone fin a la operación Heartless
EE. UU. señala al líder de cometer graves crímenes y violaciones de derechos humanos. | Foto: Getty Images

Cherizier presuntamente utilizó los fondos para pagar a pandilleros y comprar armas.

Al menos 3.141 personas fueron asesinadas en Haití entre el 1 de enero y el 30 de junio, advirtió en julio el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

Contexto: Nivel de alerta máximo: este país caribeño podría convertirse en una pesadilla para los turistas estadounidenses

“Cherizier y (Richardson) buscaron recaudar fondos en Estados Unidos para financiar la violenta empresa criminal de Cherizier, que está impulsando una crisis de seguridad en Haití”, dijo el fiscal general adjunto, John Eisenberg.

Si usted tiene en su cuenta más de este monto, puede ser investigado por la IRS (Foto: Cris Faga/NurPhoto via Getty Images)
La recompensa por el líder de la pandilla de Haití es de cinco millones de dólares. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“La División de Seguridad Nacional no tolera la recaudación de fondos por parte de bandas criminales en Estados Unidos y seguirá persiguiendo a quienes posibilitan la violencia y la inestabilidad en Haití”, agregó.

El país norteamericano, días atrás, estableció también una recompensa por el arresto del dictador Nicolás Maduro que alcanza los 50 millones de dólares. La administración de Donald Trump señaló al venezolano de dirigir el grupo criminal Cartel de los Soles, por lo que ha ordenado su detención.

Al tiempo, el país norteamericano nombró a este Cartel como una agrupación terrorista internacional.

*Con información de AFP.

Noticias relacionadas

Estados UnidosHaitíVenezuela

Noticias Destacadas

