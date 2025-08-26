Suscribirse

Mundo

Marco Rubio habló sobre el Cartel de los Soles: “El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos”

Estados Unidos intensifica la ofensiva contra el Cartel de los Soles.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

26 de agosto de 2025, 9:16 p. m.
Marco Rubio
Marco Rubio se refirió acerca de la política de narcoterrorismo de EE. UU. | Foto: GETTY IMAGES

Este martes 26 de agosto, mediante una reunión del gabinete del presidente Donald Trump en la Casa Blanca, habló el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien aseguró que el país norteamericano “por primera vez en la era moderna está a la ofensiva” en pro de detener a las organizaciones de tráfico ilegal y, de manera específica, en contra del Cartel de los Soles de Venezuela.

El político estadounidense, además, acusó a la organización criminal de ingresar drogas al mercado de Estados Unidos. Continuó declarando que este proceso es mediante un “esfuerzo en equipo”, el cual no solo realiza EE. UU., sino también diferentes territorios alrededor del continente.

Javier Milei se reunió este sábado con Donald Trump al término de una convención conservadora en Estados Unidos.
El gobierno de Javier Milei declaró al Cartel de los Soles como una organización terrorista. | Foto: Tomadas de @WhiteHouse

Teniendo en cuenta que, según el secretario, países como Ecuador, Paraguay, Guyana, Trinidad y Tobago y Argentina expresaron su apoyo o sumaron sus esfuerzos para contribuir con Estados Unidos en su gesta para erradicar el narcotráfico.

“El propósito no es solo detener el ingreso de narcóticos, sino llevar esta batalla al escenario internacional para enfrentar a quienes están detrás de este veneno asesino”, expresó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

Rubio agregó: “Cartel de los Soles es una organización criminal vinculada al dictador Nicolás Maduro y sectores del chavismo en Venezuela”, en declaraciones recogidas por Infobae.

Contexto: Periodista cercana a Trump da desalentador parte sobre posible operación militar contra Maduro: “Increíblemente inapropiado”

EE. UU. afirma que el cartel no es solo una organización criminal, sino que a su vez es una pieza vital dentro de la organización política de Venezuela.

Por ende, al mismo se le brindan diferentes tipos de facilidades por parte de los altos rangos de las fuerzas armadas y del gobierno, incluyendo movimientos que afectan directamente a la seguridad nacional del país.

Cada vez son más los esfuerzos y las declaraciones por parte de representantes del Gobierno estadounidense para controlar el narcotráfico. La semana del domingo 17 al domingo 24 de agosto se dio a conocer la decisión de la administración de Donald Trump de enviar barcos, submarinos y aviones con el fin de fortalecer la presencia militar en las costas venezolanas.

Barcos iraníes que se creía que iban hacia Venezuela cambian de rumbo, dicen funcionarios estadounidenses
Los barcos llegarían al final de esta semana. | Foto: AP

Adicionalmente, el pasado lunes 25 de agosto, Reuters habló con dos fuentes que pidieron permanecer anónimas, pero que afirmaron que se desplegarán dos buques de guerra adicionales.

Se trata del crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino de ataque nuclear USS Newport News, los cuales arribarán al sur del Caribe la primera semana de septiembre con el fin de ligarse a los navíos enviados anteriormente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Constitucional admite la primera demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela

2. Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

3. Jhon Arias destaca con Wolverhampton, pero prensa inglesa le bajó la caña: esto dicen

4. Innovadores cambios en los aeropuertos de EE. UU. para el Mundial de Fútbol 2026

5. Simón Gaviria hizo un crudo análisis sobre la seguridad del país y lanzó fuertes críticas al acuerdo de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Cartel de los solesDonald TrumpMarco Rubionarcotráfico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.