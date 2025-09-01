Suscribirse

Mundo

Maduro asegura que Marco Rubio les hizo una “promesa” a María Corina Machado y a Edmundo González: así fue la supuesta videoconferencia

El dictador venezolano aseguró que la conversación está grabada y criticó al secretario de Estado del país norteamericano.

Redacción Mundo
1 de septiembre de 2025, 9:00 p. m.
Nicolás Maduro, maría Corina Machado y Marco Rubio
Nicolás Maduro, María Corina Machado, Edmundo González y Marco Rubio. | Foto: AFP Y GETTY

El líder del chavismo, Nicolás Maduro, convocó a una rueda de prensa este lunes, primero de septiembre, en la que habló de la constante amenaza que vive Venezuela por el despliegue de embarcaciones militares en las costas del mar Caribe.

El dictador venezolano aprovechó para denunciar que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1.200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos cien años”, afirmó Maduro durante el encuentro con la prensa.

Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO / AFP) | Foto: AFP

En ese contexto, Maduro reveló una supuesta conversación entre el secretario de Estado, Marco Rubio, la líder opositora, María Corina Machado, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, en la que el funcionario del gobierno Trump habría hecho una promesa.

“El señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, después de visitar el comando sur el viernes, el sábado en la mañana se comunicó con el viejito y la sayona e hicieron una videoconferencia”, comenzó diciendo Maduro.

“Lo que me cuenta la gente que vio y escuchó eso y la grabó, es que Marco Rubio le aseguró que iban a hacer el cambio régimen y el viejito y la sayona iban a hacer el gobierno en el país”, aseguró el dictador venezolano.

Después de mencionar el refrán “deseo no preña” el dictador aseguró: “quieren acercar al escenario de un nuevo Juan Guaidó, que entre copas y copas, alcohol y alcohol se le evaporó en Madrid en su exilio súper dorado allá”.

Maduro también señaló como responsable de la “amenaza” de Estados Unidos al secretario de Estado, al que ha descalificado por proceder de la “mafia de Miami” y por querer “manchar” el apellido de (el presidente Donald) Trump de sangre.

“Debe cuidarse, porque Marco Rubio quiere llevarlo a una guerra contra Suramérica y manchar el apellido Trump de sangre (...). Quiere llenarle las manos de sangre, sangre caribeña y latina”, aseguró.

Contexto: Nicolás Maduro asegura que “ocho barcos con 1.200 misiles y un submarino apuntan a Venezuela”

“La mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y del Departamento de Estado norteamericano”, dijo Maduro en referencia a que los sectores más extremistas han impuesto su visión en la política exterior hacia Latinoamérica y el Caribe “porque amenazar a Venezuela, es amenazar al continente entero”.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

María Corina Machado, Marco Rubio y Edmundo González.
María Corina Machado, Marco Rubio y Edmundo González. | Foto: ap-afp-getty images

Luego de eso, la administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció un despliegue militar en aguas internacionales para atacar a organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Con información de AFP*

