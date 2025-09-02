El presidente Donald Trump dijo este martes, 2 de septiembre, que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses “dispararon contra una embarcación [...] que transportaba drogas, muchas drogas”, afirmó Trump en la Casa Blanca. “Así que la eliminamos”, precisó.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció en X que “las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal... contra una embarcación de narcotráfico que había partido de Venezuela y era operada por una organización designada como narcoterrorista”.

Poco tiempo después, el mismo funcionario del Gobierno norteamericano publicó el video en redes sociales.

En un mensaje previo a la publicación del video, el presidente norteamericano emitió un duro mensaje contra Maduro en su red social y dijo el martes que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque en el Caribe contra la embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas.

El “ataque cinético” ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua se encontraban en aguas internacionales, informó Trump en su red social Truth Social, y añadió: “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”.

“El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, agregó Trump.

La embarcación resultó en llamas. | Foto: X/MarcoRubio

Por otro lado, Marco Rubio prometió que Estados Unidos seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los carteles de la droga, después de que fuerzas de ese país destruyeron en el Caribe una embarcación proveniente de Venezuela.

“El presidente Donald Trump ha dejado muy claro que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, todo el poderío de Estados Unidos, para enfrentar y erradicar estos carteles de la droga, sin importar desde dónde operen”, dijo Rubio a los periodistas al salir de Miami rumbo a una visita a México.

El anuncio se produjo tras días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

Mensaje emitido por Donald Trump en su red social Truth | Foto: Truth/Realdonaldtrump

Maduro declaró un estado de máxima alerta para defenderse de lo que él califica como amenazas militares de Estados Unidos.

El gobierno Trump, que acusa a Maduro de encabezar un cartel de drogas, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que describió como una operación antidrogas.