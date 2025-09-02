Suscribirse

“Ten cuidado”: Trump estalla contra Maduro y da detalles de operación letal en el Caribe

En el operativo murieron “11 terroristas”, según el presidente norteamericano.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 9:42 p. m.
Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: AFP, GETTY Y USNAVY

Tras el anuncio del presidente Donald Trump este martes, 2 de septiembre, sobre una operación organizada contra una embarcación que salía de Venezuela con droga hacia Estados Unidos, el mandatario norteamericano volvió a referirse a este tema en un mensaje emitido en su red social.

“Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, comenzó diciendo el mandatario.

“El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental”, agregó.

Mensaje emitido por Donald Trump en su red social Truth
Mensaje emitido por Donald Trump en su red social Truth | Foto: Truth/Realdonaldtrump

El presidente aseguró que la droga se dirigía Estados Unidos y agregó: “El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido en este ataque”.

Finalmente, Donald Trump concluyó con una fuerte amenaza a los carteles de la droga en el Caribe: “Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡Cuidado! ¡Gracias por su atención!”.

El ataque ha sido también confirmado en redes sociales por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha asegurado que el barco en cuestión estaba “siendo operado por una organización narcoterrorista” sancionada por Washington.

En el ataque, murieron 11 personas.
En el ataque, murieron 11 personas. | Foto: X/marcorubio

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, denunció ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) la presencia de hasta ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca del país latinoamericano.

“Ocho buques de guerra, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Esto constituye la máxima amenaza para América Latina en su historia”, afirmó ante la cumbre de la Celac celebrada en formato virtual bajo la Presidencia de Colombia.

Contexto: El enigmático trino de Marco Rubio que elevó las especulaciones sobre intervención de EE. UU. en Venezuela

Maduro denunció que suponen “una amenaza extravagante, inmoral, injusta y absolutamente criminal y sangrienta”.

“Ellos han querido avanzar a lo que llaman la máxima presión, en este caso militar [...]. Ante esto hemos declarado la máxima preparación de Venezuela: ante la máxima presión, la máxima preparación”, aseveró.

Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO / AFP) | Foto: AFP

*Con información de Europa Press y AFP*.

