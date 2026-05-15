Colombia extraditó a EE. UU. a líder del Tren de Aragua y enfrentará cargos de terrorismo

Colombia extraditó el jueves a Estados Unidos a José Enrique Martínez Flores, alias Chuqui, de 24 años, presunto líder de alto rango del Tren de Aragua en Bogotá, en lo que el Departamento de Justicia y el FBI calificaron como un hito histórico: es la primera vez que un integrante de esa organización es extraditado a territorio estadounidense para enfrentar cargos de terrorismo.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso de histórico: “Hoy, el FBI y nuestros socios extraditaron al miembro de mayor rango del Tren de Aragua que jamás haya sido llevado ante la justicia. Esta es la primera vez en la historia que un miembro del Tren de Aragua ha sido acusado de delitos relacionados con el terrorismo y extraditado a Estados Unidos, un hito logrado en virtud de la orden ejecutiva del presidente Trump que designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera”.

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Martínez Flores llegó a Houston, Texas, el jueves 14 de mayo y compareció este viernes ante la magistrada federal Christina A. Bryan, del Distrito Sur de Texas, donde se formalizaron las acusaciones en su contra.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el caso de histórico. Foto: MANDEL NGAN/ AFP

Según el comunicado del Departamento de Justicia, Martínez Flores enfrenta un cargo de conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua en forma de personal y servicios, un cargo de provisión de ese apoyo y una conspiración de distribución internacional de drogas por su participación en la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína en Colombia con destino a Estados Unidos. Los ingresos obtenidos, según la acusación, se usaban para financiar los objetivos criminales de la organización.

Como líder del Tren de Aragua en Bogotá, Martínez Flores presuntamente coordinaba operaciones de narcotráfico, extorsión, prostitución y homicidios, y mantenía vínculos estrechos con la cúpula de la organización. De ser hallado culpable, enfrenta cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares.

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Las autoridades colombianas lo arrestaron el 31 de marzo de 2025 en Bogotá, en cumplimiento de una orden provisional solicitada por Estados Unidos. La extradición se produjo 45 días después, con la colaboración de la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina del Agregado Judicial del Departamento de Justicia en Bogotá y la Oficina de Asuntos Internacionales.

Varios miembros del grupo permanecen en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Foto: Getty Images

La acusación formal no se limita a Martínez Flores. Un gran jurado federal en Houston emitió en diciembre de 2025 una acusación sustitutiva que incluye a otros tres presuntos líderes del Tren de Aragua: Yohan José Romero, alias Johan Petrica, de 48 años; Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho, de 45 años; y Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias El Viejo, de 38 años. Los tres siguen prófugos.

Mosquera Serrano figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su captura, y hasta cuatro millones por Romero.

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La extradición de Chuqui se produce en el marco de una ofensiva judicial sin precedentes contra el Tren de Aragua. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, las autoridades han presentado cargos federales contra más de 260 miembros y asociados de la organización. En abril, la administración Trump presentó además los primeros cargos de crimen organizado bajo la ley RICO contra integrantes del Tren de Aragua, que incluyen conspiración para cometer asesinato, tráfico sexual, agresión y narcotráfico.