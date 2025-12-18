Mundo

Estados Unidos arremete contra el Tren de Aragua y anuncia duras medidas contra más de 70 miembros de la organización criminal

Dentro de los acusados por el gobierno Trump, está el líder de la agrupación criminal, alias ‘Niño Guerrero’.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 2:53 a. m.
El presidente Donald Trump de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Foto: AP

Estados Unidos anunció este jueves, 18 de diciembre, cargos contra más de 70 miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua, incluidos su jefe, ‘Niño Guerrero’ y sus principales lugartenientes, informó el Departamento de Justicia a través de un texto compartido por sus canales oficiales.

“Esta nueva serie de cargos en múltiples estados subraya el compromiso inquebrantable de la Administración Trump de restaurar la seguridad pública”, aseguró la Fiscal General, Pam Bondi, citada en un comunicado.

Los cargos presentados simultáneamente en los estados de Colorado, Nebraska, Nueva México, Nueva York y Texas muestran toda clase de actividades criminales, desde desvalijar cajeros automáticos, distribuir drogas, secuestros o asesinatos, para lo cual los pandilleros utilizan armas pesadas e incluso explosivos.

“Tren de Aragua es un cártel terrorista que viola nuestras fronteras para traer muerte, drogas y caos a comunidades estadounidenses”, acusó el vicefiscal general, Todd Blanche, también citado en el texto.

Deportes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Noticias Estados Unidos

Video muestra a una mujer agrediendo brutalmente al trabajador de un gimnasio por insólita razón: la policía de EE. UU. la detuvo

Noticias Estados Unidos

Compraron TikTok y ya no tendría que prohibirse en Estados Unidos: conozca los inversores y detalles del millonario acuerdo

Noticias Estados Unidos

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

Noticias Estados Unidos

Diosdado Cabello desafía a Donald Trump con un machete en mano mientras las tensiones con Venezuela se elevan: este es el video

Deportes

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Noticias Estados Unidos

Identifican al presunto tirador de prestigiosa universidad de EE. UU. : los agentes siguen con la cacería nacional de dos asesinos

Deportes

Conmoción en Estados Unidos: Confirman fallecimiento de leyenda de NASCAR, Greg Biffle y su familia, tras accidente mortal

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento de último minuto del presidente electo Donald Trump de detener su sentencia en el caso de sobornos para silenciar a sus clientes.
Todd Blanche, figura de Donald Trump en la Secretaria de Justicia, confirmó la medida. Foto: Getty Images via AFP

En el Distrito Sur de Nueva York, el Departamento de Justicia presentó cargos contra Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, actualmente en fuga, por actuar supuestamente en concierto con el Cártel de los Soles, que el gobierno estadounidense considera que está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“El Cártel de los Soles es (...) una organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos funcionarios del gobierno venezolano que corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, explica el comunicado de esa jurisdicción.

Extorsión, tortura y lavado de activos: el mapa financiero del ‘Tren de Aragua’ que fue desarticulado por el Gaula de la Policía

Washington mantiene en vigor una recompensa de cinco millones de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de el “Niño Guerrero”. El Tren de Aragua está sometido igualmente a sanciones económicas, para intentar bloquear sus actividades criminales en todo el mundo donde opera.

Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua.
Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua. Foto: Foto: Ministerio del Interior Venezuela

En el Distrito Sur de Texas se presentaron nuevos cargos contra cuatro ayudantes del ‘Niño Guerrero’, entre ellos Yohan Jose Romero, alias “Johan Petrica”, y Juan Gabriel Rivas Nunez, alias “Juancho”.

Destacan también los cargos de secuestro, tortura y asesinato contra once pandilleros en Nuevo México, que además protagonizaron una balacera en Colorado contra un grupo rival. Estados Unidos ha presentado cargos contra 260 miembros del Tren de Aragua desde enero de este año, destacó el comunicado.

Diosdado Cabello señala a Colombia de proteger al líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, por influencia de Álvaro Uribe e Iván Duque

En el sistema judicial estadounidense, una presentación pública de cargos significa que las autoridades revelan las acusaciones que fueron presentadas ante un gran jurado previamente, tras investigaciones en secreto que pueden durar años.

Con información de AFP.

Mas de Mundo

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

x

Video muestra a una mujer agrediendo brutalmente al trabajador de un gimnasio por insólita razón: la policía de EE. UU. la detuvo

Oficinas TIkTok

Compraron TikTok y ya no tendría que prohibirse en Estados Unidos: conozca los inversores y detalles del millonario acuerdo

El presidente Donald Trump habla durante una mesa redonda sobre subsidios agrícolas en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.

Estados Unidos arremete contra el Tren de Aragua y anuncia duras medidas contra más de 70 miembros de la organización criminal

x

Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, tras intensa búsqueda nacional

x

Diosdado Cabello desafía a Donald Trump con un machete en mano mientras las tensiones con Venezuela se elevan: este es el video

Importantes ciudades de Estados Unidos tendrían nuevos equipos en la NBA

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Pantallazo pistolero de Universidad Brown

Identifican al presunto tirador de prestigiosa universidad de EE. UU. : los agentes siguen con la cacería nacional de dos asesinos

Trump firma la recategorización de la marihuana a Lista III

Trump recategoriza la marihuana en Estados Unidos: este es el nuevo nivel, ¿es legal para el uso recreativo?

x

Estados Unidos vigila 18 petroleros en Venezuela luego del “bloqueo total” que ordenó Trump: estos son los planes del gobierno

Noticias Destacadas