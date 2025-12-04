El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles un incremento sustancial en la recompensa ofrecida por información que conduzca al arresto o la condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, identificado por Washington como uno de los líderes del Tren de Aragua.

La nueva cifra, ofrecida a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), asciende hasta los 5 millones de dólares, lo que refuerza la prioridad que la administración estadounidense asigna a la captura del señalado cabecilla.

Según explicó el Departamento de Estado, Mosquera Serrano no solo ocupa un rol central dentro de la estructura del Tren de Aragua, sino que se convirtió además en el primer miembro de esta organización en ingresar a la Lista de los Diez Más Buscados del FBI. Washington sostiene que el individuo coordina las operaciones globales de narcotráfico y los esquemas financieros que sostienen a la organización, calificada por Estados Unidos como una banda “brutalmente violenta” y una amenaza criminal para todo el hemisferio.

La ofensiva de Estados Unidos contra Mosquera Serrano se ha venido acelerando desde comienzos de año. En enero, fue imputado en el Distrito Sur de Texas por conspiración para el tráfico internacional de cocaína. Tres meses después, en abril de 2025, enfrentó una nueva imputación, también por conspiración para el tráfico internacional de cocaína y por brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Donald Trump y Marco Rubio han enfilado sus armas contra el Tren de Aragua. | Foto: GETTY IMAGES

Ambas acusaciones se enmarcan en la estrategia estadounidense de perseguir judicialmente a los cuadros del Tren de Aragua que, según Washington, desempeñan funciones logísticas y operativas esenciales para el funcionamiento de la red.

El 20 de febrero, el secretario de Estado designó al Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Con esa decisión, Estados Unidos convirtió formalmente al grupo en objetivo prioritario de sus políticas de seguridad y habilitó herramientas adicionales para restringir su actividad financiera, perseguir a sus miembros y coordinar acciones con otros organismos federales y con gobiernos extranjeros.

Posteriormente, el 24 de junio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Mosquera Serrano, con el bloqueo de cualquier activo vinculado al señalado líder dentro de la jurisdicción estadounidense y con la prohibición de toda transacción con entidades o individuos estadounidenses.

El Departamento del Tesoro también arremete contra personas ligadas al Tren de Aragua. | Foto: Getty Images

Este miércoles, la OFAC anunció además nuevas medidas dirigidas a 11 personas identificadas como parte de redes vinculadas a las estructuras narcoterroristas del Tren de Aragua, ampliando así el alcance de las restricciones financieras contra miembros y operadores asociados al grupo.

La decisión de aumentar la recompensa se produce en ese mismo contexto de presión creciente. El Departamento de Estado subrayó que el objetivo del incentivo económico es facilitar información confiable que permita ubicar y capturar a Mosquera Serrano, considerado pieza clave en la expansión internacional del Tren de Aragua como una banda internacional.