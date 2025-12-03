Suscribirse

Mundo

Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

Además, dos empresas colombianas fueron parte de las sanciones de parte de Washington.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
3 de diciembre de 2025, 6:43 p. m.
Departamento de Estado de Estados Unidos y Jimena Romina Araya
Se trata de Jimena Romina Araya. | Foto: Getty Images / Instagram

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac) anunció este jueves la imposición de sanciones contra Jimena Romina Araya Navarro, conocida en el ámbito artístico como Rosita, por sus presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua (TdA), designado recientemente como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por Washington.

En un comunicado oficial, la Ofac informó que Araya forma parte de una red de cinco personas relacionadas con la industria del entretenimiento que habrían proporcionado apoyo material al Tren de Aragua.

Contexto: Diosdado Cabello señala a Colombia de proteger al líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, por influencia de Álvaro Uribe e Iván Duque

“La medida de hoy incluye la designación de la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro (alias Rosita), quien forma parte de una red de cinco personas afiliadas a la industria del entretenimiento que han brindado apoyo material a TdA”, señaló el Departamento del Tesoro.

El documento agrega que Araya “supuestamente ayudó al notorio jefe de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias Niño Guerrero), a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela en 2012”, un episodio por el que la artista fue detenida en octubre de ese mismo año. Fue liberada pocos días después, tras el pago de una fianza.

Alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua.
La mujer sería la pareja de alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua. | Foto: Foto: Ministerio del Interior Venezuela

La lista de “especialmente designados” no incluye únicamente a la actriz y modelo nacida en Maracay, también fueron sancionados Noé Manases Aponte Córdova (El Noé), Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera (El Asdrúbal), Richard José Espinal Quintero (El Coty), Cheison Royer Guerrero Palma (Árabe Negro), Eryk Manuel Landaeta Hernández (Eryk) y Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga.

Las designaciones alcanzan además a varias empresas vinculadas a los señalados: Eryk Producciones SAS y Restaurante VIP Bar Maiquetía, ambas registradas en Bogotá y asociadas a Landaeta Hernández; Global Import Solutions, registrada en Anaco, estado Anzoátegui, y vinculada a Araya; y Yakera y Lane SAS, en Cúcuta, relacionada con Sevilla Arteaga.

Contexto: SEMANA revela en exclusiva detalles de cumbre criminal en Bogotá: estuvo presente alias Niño Guerrero, máximo cabecilla del Tren de Aragua

La Ofac detalla en su nota oficial que Araya es “DJ, actriz y modelo con millones de seguidores en redes sociales” y que “se cree que mantiene una relación sentimental con Niño Guerrero”. Añade que parte de los ingresos generados durante sus presentaciones se destinarían a la dirección del Tren de Aragua.

El Departamento del Tesoro designó al hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, y a otros para sanciones financieras, incluida la congelación de activos y cuentas bancarias de propiedad estadounidense
El Departamento del Tesoro designó las sanciones contra la DJ. | Foto: AP

En particular, menciona sus presentaciones en el establecimiento Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, propiedad de Landaeta Hernández, identificado como su exguardaespaldas y mánager. El Departamento del Tesoro afirma también que Araya es accionista y presidenta de la empresa venezolana Global Import Solutions S.A.

Según afirmó el Departamento del Tesoro, “como resultado de estas sanciones, quedan bloqueadas todas las propiedades y activos de los individuos designados, y se prohíbe realizar transacciones con ellos”, reza el comunicado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

2. Así violentaron la vivienda de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

3. Mejor amiga de Amaia Montero rompió el silencio tras revelar importante secreto de la cantante: “Puedo meter la pata, pero soy leal”

4. Incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no rectificar sus declaraciones

5. Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tren de AraguaVenezuelaDJEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.