Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Ofac) anunció este jueves la imposición de sanciones contra Jimena Romina Araya Navarro, conocida en el ámbito artístico como Rosita, por sus presuntos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua (TdA), designado recientemente como Organización Terrorista Extranjera (OTE) por Washington.

En un comunicado oficial, la Ofac informó que Araya forma parte de una red de cinco personas relacionadas con la industria del entretenimiento que habrían proporcionado apoyo material al Tren de Aragua.

“La medida de hoy incluye la designación de la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro (alias Rosita), quien forma parte de una red de cinco personas afiliadas a la industria del entretenimiento que han brindado apoyo material a TdA”, señaló el Departamento del Tesoro.

El documento agrega que Araya “supuestamente ayudó al notorio jefe de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores (alias Niño Guerrero), a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela en 2012”, un episodio por el que la artista fue detenida en octubre de ese mismo año. Fue liberada pocos días después, tras el pago de una fianza.

La mujer sería la pareja de alias El Niño Guerrero, temido líder del Tren de Aragua. | Foto: Foto: Ministerio del Interior Venezuela

La lista de “especialmente designados” no incluye únicamente a la actriz y modelo nacida en Maracay, también fueron sancionados Noé Manases Aponte Córdova (El Noé), Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera (El Asdrúbal), Richard José Espinal Quintero (El Coty), Cheison Royer Guerrero Palma (Árabe Negro), Eryk Manuel Landaeta Hernández (Eryk) y Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga.

Las designaciones alcanzan además a varias empresas vinculadas a los señalados: Eryk Producciones SAS y Restaurante VIP Bar Maiquetía, ambas registradas en Bogotá y asociadas a Landaeta Hernández; Global Import Solutions, registrada en Anaco, estado Anzoátegui, y vinculada a Araya; y Yakera y Lane SAS, en Cúcuta, relacionada con Sevilla Arteaga.

La Ofac detalla en su nota oficial que Araya es “DJ, actriz y modelo con millones de seguidores en redes sociales” y que “se cree que mantiene una relación sentimental con Niño Guerrero”. Añade que parte de los ingresos generados durante sus presentaciones se destinarían a la dirección del Tren de Aragua.

El Departamento del Tesoro designó las sanciones contra la DJ. | Foto: AP

En particular, menciona sus presentaciones en el establecimiento Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, propiedad de Landaeta Hernández, identificado como su exguardaespaldas y mánager. El Departamento del Tesoro afirma también que Araya es accionista y presidenta de la empresa venezolana Global Import Solutions S.A.