La Policía confirmó la captura de alias Hilary, quien, según la autoridad, es hermana de alias Larry Changas, uno de los fundadores del Tren de Aragua.

'Larry Changa', líder del Tren de Aragua, fue capturado por la Policía. Foto: Policía Nacional

Sobre dicho golpe al crimen internacional, indicó la Policía que “en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo decidido, de confianza y efectivo de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, propinó un golpe contundente a la estructura criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua, mediante un operativo desarrollado en la ciudad de Medellín, con el que se logró la captura con fines de extradición de Whilet Betzabeth Hernández Cabriles, conocida en el mundo criminal como ‘Hilary’ o La Llavera”.

La Policía añadió que: “Hernández es requerida formalmente por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, bajo cargos de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, no solo es señalada como una integrante de alto valor estratégico, sino que es la hermana de alias “Larry Changa”, uno de los fundadores y máximos cabecillas de la organización criminal".

Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, es uno de los fundadores del Tren de Aragua y tiene la autorización a fin de iniciar negociaciones para llegar a la paz total. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Según la Policía, por su familiaridad con Changas, la mujer tenía una importante posición de poder en la red criminal.

“Se le atribuye la articulación de redes para el transporte y distribución de sustancias ilícitas a nivel internacional, así como la administración de los recursos económicos derivados del narcotráfico, los cuales eran reinvertidos para consolidar la expansión del “Tren de Aragua” en América Latina y los Estados Unidos", dijo el coronel Elver Alfonso Sanabria, director de la Dijín de la Policía.

Capturada alias Hilary, hermana de alias Larry Changas, uno de los fundadores del Tren de Aragua. Foto: Policía

Agregó que: “además de su prontuario en territorio colombiano y estadounidense, Whilet Hernández era objeto de interés para las autoridades de Perú y México por su presunta vinculación en delitos de proxenetismo, lo que ratifica la naturaleza criminal y el alcance transnacional de su accionar delictivo”.