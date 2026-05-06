“Este es un tema político”: Sandra Ortiz asegura que la Fiscalía la presionó para que declarara contra ministros del Gobierno Petro

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, señaló, en plena audiencia, que durante meses fue presionada por la Fiscalía General de la Nación para que declarara en contra de ministros del Gobierno Petro.

Corrupción en la UNGRD: Sandra Ortiz rindió declaración en demanda que pide pérdida de investidura contra Iván Name

La exconsejera para las regiones advirtió que, en medio del expediente por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), declaró en contra de exministros y lo hizo por cuenta de presiones del ente acusador.

“Y como se lo dije un día el coordinador de la Fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, me dijo, ‘si usted no acusa ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y la vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó”, manifestó Ortiz quien se encuentra privada de su libertad en una guarnición militar.

Corrupción en la UNGRD: Sandra Ortiz aseguró que la Fiscalía General la presionó para declarar contra ministros del Gobierno Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BH4HhaJM6c — Revista Semana (@RevistaSemana) May 6, 2026

Por esto, aseveró que su caso es meramente “político” y no jurídico, puesto que desde que se le citó a declarar fue víctima de presiones.

“Y si yo hoy estoy en esta situación, pues lo digo directamente y abiertamente: es por un tema político. Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, aseveró.

Corrupción en la UNGRD: las cinco revelaciones que hizo Sandra Ortiz para pedir su libertad por vencimiento de términos

La exconsejera aseveró que le ha tocado junto a su defensa evadir las barreras que le ha puesto la Fiscalía General para acceder a la práctica de técnicas y documentales.

En este punto cuestionó que durante la imputación de cargos y la acusación se hayan cambiado de manera drástica los hechos materia de investigación.

“Yo no tengo nada que ver con la UNGRD”: Sandra Ortiz cuestionó los señalamientos de la Fiscalía en su escrito de acusación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/9lmdWsbXzg — Revista Semana (@RevistaSemana) May 6, 2026

“Yo no tengo nada que ver con el tema de La Guajira”, reclamó Ortiz quien indicó que después de varios reclamos se le cambió su participación en el tema de los carrotanques para llevar agua potable a las poblaciones más vulnerables de este departamento para cambiarlo por un contrato de obra en el Atlántico.

“No tengo garantías”

Justamente y en el marco de las audiencias, la defensa de la exconsejera para las regiones advirtió que radicaron una recusación en contra de la juez que está a cargo de su proceso tras advertir que existe una enemistad clara que afecta la imparcialidad del juicio.

“Al generar estas tensiones que no son de poca monta (…) ustedes vieron la forma en cómo se constriñó a Sandra Ortiz hasta el punto de llevarla a las lágrimas. Hasta el punto de exclamar, en su angustia y en el sometimiento de esa violencia moral, y cito, ‘si quiere, condéname de una vez”, indicó el abogado.

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, enfrenta un juicio por los actos de corrupción en la UNGRD. Foto: Colprensa

Los abogados dijeron que su cliente ha sido “constreñida”; incluso llegó a llorar durante la audiencia, mientras pedía garantías para su proceso y protección para su familia mientras daba declaraciones.

“Para que una persona se dirija así a un juez, en esa situación es porque lo que está padeciendo en el punto de su estructura como ser humano está siendo casi que humillada ante un escenario”, añadió.

El proceso en contra de Sandra Ortiz como exconsejera para las regiones del presidente Gustavo Petro ha sido bastante complejo. Fue ella quien negó su responsabilidad en los hechos, incluso en la existencia de un caso de corrupción. Sin embargo, declaró en contra de algunos exministros y ahora dice que fue por presiones de la Fiscalía.