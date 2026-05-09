El ejército de Estados Unidos dijo el viernes que había atacado a otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con saldo de dos muertos y un sobreviviente.

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El ataque se da después de docenas de otros golpes similares en los últimos meses a presuntas narcolanchas y que contabilizan al menos 189 muertos en una ofensiva militar de Washington.

El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) informó que una persona sobrevivió al ataque, sin especificar su estado, y añadió que se había notificado a la Guardia Costera estadounidense para que iniciara una misión de búsqueda y rescate.

#MUNDO El ejército de Estados Unidos informó del ataque a otra presunta embarcación de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, con saldo de dos muertos y un sobreviviente. El Comando Sur señaló que la embarcación era "operada por organizaciones designadas como terroristas".… pic.twitter.com/CvjMbOsXaj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 9, 2026

Como en ataques anteriores, el Comando señaló en X que la embarcación era “operada por organizaciones designadas como terroristas” y que “la inteligencia confirmó que el navío transitaba por rutas de narcotráfico conocidas”.

Un video que acompaña la publicación muestra un pequeño bote antes de ser alcanzado por un proyectil, seguido de una explosión.

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La administración del presidente Donald Trump inició estos ataques a inicios de septiembre e insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que denomina “narcoterroristas” que operan desde América Latina, sin proporcionar evidencias de que dichas naves en efecto lleven drogas.

Estados Unidos confirma ataques a petroleros iraníes

Estados Unidos atacó el viernes dos petroleros iraníes, aunque dice esperar en cualquier momento una respuesta de Teherán a su última propuesta para poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio.

En esta fotografía, obtenida de la agencia de noticias iraní ISNA el 4 de mayo de 2026, se observan buques anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, en el sur de Irán. Foto: AFP

Los buques, que según el ejército no transportaban carga, fueron “neutralizados” por un avión de combate en el golfo de Omán, vía de acceso al estratégico estrecho de Ormuz.

Fragmentos de video en blanco y negro difundidos por el comando militar estadounidense para la región Centcom muestran un espeso humo saliendo de la parte trasera de los buques cisterna, donde se encuentra la cabina de pilotaje.

Teherán denunció en una carta dirigida al secretario general de la ONU y el Consejo de Seguridad una “flagrante violación” del alto el fuego acordado un mes antes.

El viernes por la noche se desconocía el estado de los barcos y de las personas a bordo.

*Con información de AFP.