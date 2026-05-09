El gobierno de Estados Unidos comenzó a cancelar pasaportes de personas que adeudan miles de dólares en cuota alimentaria, como parte de una política federal para presionar el cumplimiento de estas obligaciones.

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Estados Unidos endurece sanciones por deudas de manutención infantil

El gobierno de Estados Unidos ya comenzó a revocar los pasaportes de padres que mantienen deudas significativas por cuota alimentaria, en una medida que busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil y endurecer las sanciones contra quienes acumulan pagos atrasados.

Según la información divulgada por autoridades estadounidenses y reportada por medios internacionales, la primera fase afectará a ciudadanos que deban al menos 100.000 dólares en manutención infantil impaga.

De acuerdo con cifras suministradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), alrededor de 2.700 titulares de pasaporte entrarían inicialmente en esa categoría.

La política, sin embargo, será ampliada posteriormente a personas con deudas superiores a 2.500 dólares, el umbral establecido por una ley federal aprobada en 1996.

Hasta ahora, esa norma se aplicaba principalmente a quienes intentaban renovar o solicitar un nuevo pasaporte, pero el nuevo esquema permitirá revocar documentos ya emitidos.

El Departamento de Estado explicó que el HHS notificará a las autoridades consulares sobre los padres con pagos atrasados que superen los montos establecidos.

Una vez identificados, los pasaportes perderán validez para viajes internacionales y solo podrán recuperarse cuando la deuda sea saldada y las agencias estatales correspondientes certifiquen que ya no existen obligaciones pendientes.

La nueva medida del gobierno estadounidense ya afecta a padres con millonarias deudas de cuota alimentaria y limita sus viajes internacionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Autoridades aseguran que la medida ya está dando resultados en EE. UU.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, afirmó que la expansión de esta política responde a una práctica que “ha demostrado ser eficaz” para presionar el pago de las obligaciones familiares.

Las autoridades sostienen que, desde que comenzaron a conocerse los planes de endurecimiento de la medida, cientos de padres regularizaron sus deudas ante los estados.

De acuerdo con datos oficiales citados por Associated Press, desde que el programa empezó a aplicarse de forma más estricta en 1998, los estados estadounidenses han recuperado aproximadamente 657 millones de dólares en pagos atrasados de manutención infantil.

Solo en los últimos cinco años se habrían recaudado más de 156 millones de dólares mediante miles de pagos individuales.

Las autoridades estadounidenses también advirtieron que las personas que se encuentren fuera del país cuando su pasaporte sea revocado deberán acudir a una embajada o consulado para obtener un documento de emergencia que les permita regresar a territorio estadounidense.

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Con la entrada en vigor de esta política, el gobierno estadounidense refuerza una de las herramientas más severas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de manutención infantil.

La medida no solo impacta la posibilidad de viajar al exterior, sino que también aumenta la presión sobre miles de ciudadanos con pagos pendientes ante las autoridades estatales.