El dictador Nicolás Maduro afirmó el lunes que Estados Unidos está planeando una “agresión de carácter militar” contra Venezuela, y, así mismo, se valió de las “leyes internacionales” para hacerle frente a cualquier ataque orquestado en su contra.

Esto debido a que, en la última semana, Estados Unidos desplegó ocho buques en aguas del Caribe sur, como parte de una operación antinarcóticos contra el Cartel de los Soles, del cual se le acusa a Nicolás Maduro de ser líder.

“Hay una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente”, sentenció el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses.

Nicolás Maduro. | Foto: AFP

En esta nueva oportunidad, durante una rueda de prensa, Maduro arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio, calificándolo como el “señor de la muerte y la guerra” y lo acusó que querer manchar las manos del presidente Donald Trump con “sangre venezolana”, asegurando, además, que sus relaciones con el país estadounidense están “desechas”.

“Presidente Trump, Marco Rubio quiere mancharlo de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Marco Rubio, el señor de la guerra, los metió por donde no es: un callejón sin salida”, dijo.

“Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad", añadió.

Donald Trump y Marco Rubio. | Foto: Getty Images via AFP

La arremetida de Maduro contra Rubio nace de las declaraciones hechas por este la semana pasada, donde el secretario de Defensa calificó Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense”. Además, dijo a Fox News el lunes que Maduro “plantea una amenaza directa a la seguridad nacional”.

“La realidad es que Nicolás Maduro fue acusado formalmente por un jurado federal. Hay pruebas, hay cargos y hay una red criminal detrás suyo”, advirtió Marco Rubio durante la gira que mantiene por Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

“Nosotros no lo reconocemos como presidente. Más de 50 países tampoco lo hacen. Ese cargo, el de presidente de Venezuela, es solo un título que Maduro se autoimpuso y no es legítimo”, siguió diciendo Rubio.

Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: @UKR_token / Foto 3: Getty Images

El Gobierno de Venezuela denunció que un buque atunero venezolano fue retenido durante ocho horas en aguas del Caribe por la tripulación del destructor de la Armada de Estados Unidos, el USS Jason Dunham.