Nicolás Maduro arremetió contra Marco Rubio: lo llamó “señor de la muerte y la guerra”

Por su parte, el secretario de Estado calificó a Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense”.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

15 de septiembre de 2025, 9:29 p. m.
Nicolás Maduro y Marco Rubio
Nicolás Maduro y Marco Rubio. | Foto: Getty Images

El dictador Nicolás Maduro afirmó el lunes que Estados Unidos está planeando una “agresión de carácter militar” contra Venezuela, y, así mismo, se valió de las “leyes internacionales” para hacerle frente a cualquier ataque orquestado en su contra.

Contexto: Marco Rubio viajará a Israel el fin de semana para darle su respaldo al país en medio de tensiones con Francia

Esto debido a que, en la última semana, Estados Unidos desplegó ocho buques en aguas del Caribe sur, como parte de una operación antinarcóticos contra el Cartel de los Soles, del cual se le acusa a Nicolás Maduro de ser líder.

“Hay una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente”, sentenció el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses.

Nicolás Maduro aseguró que barcos de Estados Unidos apuntan a Venezuela. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
Nicolás Maduro. | Foto: AFP

En esta nueva oportunidad, durante una rueda de prensa, Maduro arremetió contra el secretario de Estado, Marco Rubio, calificándolo como el “señor de la muerte y la guerra” y lo acusó que querer manchar las manos del presidente Donald Trump con “sangre venezolana”, asegurando, además, que sus relaciones con el país estadounidense están “desechas”.

“Presidente Trump, Marco Rubio quiere mancharlo de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Marco Rubio, el señor de la guerra, los metió por donde no es: un callejón sin salida”, dijo.

Contexto: Maduro asegura que Marco Rubio les hizo una “promesa” a María Corina Machado y a Edmundo González: así fue la supuesta videoconferencia

“Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad", añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth desde la Casa Blanca el 21 de junio de 2025 en Washington
Donald Trump y Marco Rubio. | Foto: Getty Images via AFP

La arremetida de Maduro contra Rubio nace de las declaraciones hechas por este la semana pasada, donde el secretario de Defensa calificó Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense”. Además, dijo a Fox News el lunes que Maduro “plantea una amenaza directa a la seguridad nacional”.

“La realidad es que Nicolás Maduro fue acusado formalmente por un jurado federal. Hay pruebas, hay cargos y hay una red criminal detrás suyo”, advirtió Marco Rubio durante la gira que mantiene por Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Contexto: Marco Rubio señala como organizaciones terroristas a dos temidas bandas de Ecuador y anuncia millonaria ayuda

“Nosotros no lo reconocemos como presidente. Más de 50 países tampoco lo hacen. Ese cargo, el de presidente de Venezuela, es solo un título que Maduro se autoimpuso y no es legítimo”, siguió diciendo Rubio.

Nicolás Maduro y Donald Trump.
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: @UKR_token / Foto 3: Getty Images

El Gobierno de Venezuela denunció que un buque atunero venezolano fue retenido durante ocho horas en aguas del Caribe por la tripulación del destructor de la Armada de Estados Unidos, el USS Jason Dunham.

También han aumentado la presencia de aviones espía en territorio venezolano, de acuerdo con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

