Marco Rubio prepara la mayor ofensiva militar del gobierno de EE. UU., según NYT: “El objetivo es Venezuela”

El secretario de Estado ha sido el principal funcionario en presionar para luchar contra el narcotráfico en el continente.

Redacción Mundo
13 de septiembre de 2025, 5:57 p. m.
La reunión coincidió con la firma de un acuerdo de paz negociado por la Casa Blanca, que busca poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo, por parte de funcionarios de ambos países africanos.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. | Foto: Getty Images

Un reportaje del prestigioso medio de Estados Unidos, The New York Times, indica que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “preparando lo que podrían ser las acciones militares más importantes del segundo mandato del presidente Trump” y que “el objetivo es Venezuela”, según el funcionario.

Esto hace parte de las iniciativas del gobierno de hacer frente al narcotráfico y el ingreso de drogas ilícitas que llegan al país norteamericano desde hace décadas.

Semanas atrás, la administración de Donald Trump desplegó buques militares en el Caribe para interceptar y detener las acciones criminales en la región. En una de las operaciones, murieron 11 tripulantes de una embarcación presuntamente narcotraficante.

Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, es quien más impulsa el aumento de la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, es quien más impulsa el aumento de la presión militar sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. | Foto: GETTY IMAGES

Ante la situación, Rubio sentenció que “la interceptación ya no funciona” y que “lo que los detendrá es hacerlos volar por los aires. El presidente de Estados Unidos va a librar una guerra contra las organizaciones narcoterroristas”.

Al mismo tiempo, Estados Unidos ha aumentado las presiones en contra del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Marco Rubio ha calificado como “prófugo de la justicia estadounidense” por una imputación de narcotráfico en Nueva York, en 2020. Incluso, el país ofreció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por él.

“No es un gobierno ni un régimen político”, ha sostenido Rubio en varias oportunidades. “Maduro dirige una organización criminal que se ha apoderado de un territorio nacional para enriquecerse”.

Contexto: Donald Trump Jr. se pronuncia sobre el Cartel de los Soles: “No solo son narcotraficantes, son terroristas”
En el ataque, murieron 11 personas.
En el ataque de EE. UU., murieron 11 personas a bordo de una embarcación que, presuntamente, transportaba droga. | Foto: X/marcorubio

Las declaraciones del alto funcionario, junto con las acciones militares que ha tomado el país, aumentan las sospechas de una intervención sin precedentes en territorio venezolano.

Contexto: “El quitavisas”: mano derecha de Marco Rubio lanza curiosa amenaza a un expresidente por sus vínculos con Maduro

Por lo tanto, los analistas de The New York Times determinan que el secretario de Estado está “definiendo un nuevo paradigma en el hemisferio”. Esto, gracias a una actualización de la Doctrina Monroe, la presencia militar en el Caribe, la guerra declarada contra grupos narco y la presión sobre Estados narcoterroristas, como ha señalado el gobierno de Estados Unidos.

“Donald Trump, cuídese, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre”, lanzó Maduro ante las amenazas que ha recibido de la primera potencia mundial.

USS Jason Dunham (DDG 109) en el mar.
EE. UU. ha desplegado buques militares en el Caribe, cerca de Venezuela. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio estadounidense, ningún político, hasta el momento, ha tomado las cartas de Rubio sobre el asunto que es tema bandera de Trump. Rubio ha dirigido de manera activa una campaña de violencia en contra de las agrupaciones criminales que azotan el continente.

Contexto: ¿Qué tan peligrosos son los aviones de Venezuela que sobrevolaron buques de EE. UU.?

“Rubio ha tratado de derrocar a los hombres fuertes de la izquierda de la región, en particular a los dirigentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos ha calificado de ‘ilegítimos’. También ha ayudado a diseñar las deportaciones masivas de migrantes ejecutadas por el gobierno”, describe el NYT.

Maduro, por su parte, ha arremetido contra Estados Unidos, y ha sentenciado que nadie podrá entrar a su país. Sin embargo, las constantes amenazas y presiones militares demuestran que el choque entre los dos países podría sobrepasar las barreras diplomáticas.

