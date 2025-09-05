Donald Trump da fuerte advertencia a Nicolás Maduro sobre aviones venezolanos: “Serán derribados”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes, 5 de septiembre, al dictador venezolano, Nicolás Maduro, “que van a tener problemas”, después de que enviara aviones de su ejército a sobrevolar los buques de guerra estadounidenses en el Caribe que operan contra el narcotráfico venezolano, en un despliegue militar que ha elevado las tensiones entre ambos países.

“Diría que van a tener problemas. Les avisaremos. Oímos que pasó, pero no fue realmente así. No como lo describieron”, dijo el mandatario estadounidense, asegurando que los patrullajes aéreos de Venezuela no fueron como se aseguró en su momento, luego de que el Pentágono advirtiera del vuelo de dos aviones F-16 sobre los buques de guerra estadounidenses.

“Si vuelan en una posición peligrosa, diría que usted o sus capitanes pueden decidir qué hacer”, manifestó Trump dirigiéndose a su secretario de Guerra, Pete Hegseth. “Si nos ponen en una posición peligrosa, los derribaremos”, dijo.

Además, Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico, en ese contexto de tensión con Venezuela, después del envío de los aviones de guerra de parte del régimen venezolano.

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas al asunto, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un “movimiento altamente provocador”, según el Pentágono.

El incremento de la tensión coincidió con una gira del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal, y advirtió que su gobierno no se echará para atrás.

Los gobiernos aliados de Washington en la región “nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”, dijo Rubio en una conferencia de prensa conjunta con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld el jueves en Quito.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

Rubio enfatizó que el presidente estadounidense designó como “narcoterrorista” a la banda venezolana Tren de Aragua, así como al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro.

El mandatario venezolano, por su parte, ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y reservistas, que él afirma superan los ocho millones, denunciando lo que llama “la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años”.