Marco Rubio advierte de nuevo a Nicolás Maduro y sus aliados. “Hacerlos estallar si es lo que se necesita”

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió este jueves al dictador venezolano Nicolás Maduro como un fugitivo de la justicia de Estados Unidos, que le acusa de narcotráfico, en una escalada del tono contra el líder del régimen venezolano, en medio de las duras tensiones entre Washington y Caracas.

Maduro es un “fugitivo de la justicia estadounidense”, afirmó Rubio durante una visita a Ecuador. “No solo vamos a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas… el presidente ha dicho que quiere declarar la guerra a estos grupos”, añadió, mientras hay en el Caribe, cerca de las aguas de Venezuela, un despliegue de buques de la Marina estadounidense.

Corrigiendo a un periodista que aseguró que Maduro no era tan importante en materia de narcotráfico hacia los Estados Unidos, Rubio fue tajante y descartó cualquier información que dijera lo contrario, diciendo que “da igual lo que diga la ONU”.

El secretario de Estado, Marco Rubio en Ecuador. | Foto: AFP

“La Fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron, un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace dos años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente en los años de Chávez, con la droga”, dijo en rueda de prensa desde Ecuador.

Luego, manifestó que no ve tan posible que se lleven a cabo acciones militares de Estados Unidos contra grupos narcotraficantes en países aliados, ya que estos buscan cooperación con Washington para luchar contra dichas organizaciones.

“Para los gobiernos aliados cooperativos, no hay necesidad, nos ayudarán a identificarlos. Ahora, nos ayudarán a encontrar a estas personas y hacerlas volar si es lo que se necesita. Nos ayudarán con eso”, dijo el secretario de Estado del gobierno de Donald Trump.

Marco Rubio y Nicolás Maduro | Foto: GETTY Y AP Y USNAVY

Posteriormente, Rubio aseguró que con el caso de Venezuela es algo totalmente distinto, al rechazar cualquier cooperación con el régimen de Miraflores, después de que el mismo Nicolás Maduro ofreciera a la Casa Blanca su ayuda militar para combatir a los grupos narcotraficantes, a pesar de las acusaciones de Washington.

“En el caso de Venezuela, no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claros. Nicolás Maduro no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional”, manifestó el funcionario.