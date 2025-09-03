Secretario de Defensa de EE. UU. advierte a Maduro y dice que es “la única persona que debe estar preocupada”

A través de una entrevista en Fox News, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, habló este miércoles 3 de septiembre abiertamente sobre las operaciones militares de Washington en el Caribe contra los grupos narcotraficantes provenientes de Venezuela.

Estas declaraciones se dan un día después de que Donald Trump anunciara un ataque letal contra una embarcación con droga en el océano, donde 11 personas fueron dadas de baja.

“La única persona a la que debería tener miedo es Nicolás Maduro, quien está funcionando como un capo de un narcoestado, no fue elegido, y es buscado por la cantidad de 50 millones de dólares por los Estados Unidos. Sabemos que está involucrado en los tipos de drogas que han afectado directamente a la gente americana”, manifestó el funcionario de la administración Trump.

Sobre esto, Hegseth aseguró también que “entonces Maduro tiene algunas decisiones por tomar”, sin dar más detalles al respecto de sus declaraciones contra el dictador venezolano.

Posteriormente, aseguró que “China y otros países van a decir ciertas cosas, y ese es su prerrogativo. Lo que tenemos allí en el Caribe es una demostración clara de la fuerza militar. El presidente Trump ha demostrado, si es la frontera sur-oeste, si es los utíes, si es la mazmorra de medianoche en Irán, que la precisa aplicación del poder americano puede tener impactos increíbles”, dijo.

Estados Unidos volvió a advertir a Nicolás Maduro. | Foto: AP

“El presidente Trump está dispuesto a tomar la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho. Y para enviar esa señal clara al Tren de Aragua, al Cártel de los Soles y a otros grupos que provienen de Venezuela: no vamos a permitir este tipo de actividad. ¡Están envenenando a nuestra gente!”, dijo sobre la operación militar en el Caribe.

Luego, Hegseth envió una advertencia a los grupos narcotraficantes de la región.

“Contamos con recursos increíbles, y se están concentrando en la región. ¿Y entonces quieren intentar traficar drogas? Es un nuevo día. Es un día diferente. Y por eso, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio", manifestó.

🚨 BREAKING: Secretary of Defense Pete Hegseth says the decimation of a narco-terrorist cartel boat from Venezuela is ONLY THE BEGINNING. Assets are gathering in the region.



"President Trump is willing to go on offense in ways that others have not been. And to send that clear… pic.twitter.com/VYqluyI4rL — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 3, 2025

“Yo lo vi en vivo, sabíamos exactamente quiénes estaban en ese bote, sabíamos exactamente qué estaban haciendo, y sabíamos exactamente a quienes representaban, a un grupo narcoterrorista designado por los Estados Unidos tratando de envenenar a nuestro país con drogas ilegales”, aseguró Hegseth sobre la operación militar del día de ayer.

Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió a Nicolás Maduro por sus lazos con el narcotráfico. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El presidente Donald Trump añadió en su cuenta de Truth Social que el ataque ocurrió mientras los traficantes, que presuntamente formaban parte del grupo narcotraficante venezolano Tren de Aragua, se encontraban en aguas internacionales cuando ocurrió la operación militar contra los presuntos narcotraficantes.