Suscribirse

Mundo

Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

El secretario de Estado advirtió que prometió nuevas estrategias conjuntas contra el narcotráfico.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

3 de septiembre de 2025, 8:39 p. m.
MEXICO CITY, MEXICO - SEPTEMBER 03: U.S. Secretary of State Marco Rubio and Secretary of Foreign Affairs of Mexico, Juan Ramon de la Fuente shake hands during a press conference at the Secretaria Of Foreign Affairs on September 03, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)
Marco Rubio junto a Juan Ramón de la Fuente hablaron respecto a la política antinarcóticos. | Foto: Getty Images

Este miércoles 3 de septiembre, Marco Rubio realizó diferentes declaraciones en medio de su visita a México, en las cuales enfatizó que los carteles de droga “no van a poder seguir actuando con impunidad”.

Contexto: Maduro habló tras ataque de EE. UU. a embarcación narco. “Ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis”

Además, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que el modus operandi que se venía ejecutando respecto a la interceptación de cargamentos ilegales “ya no funciona”. De igual forma, comunicó que la Casa Blanca utilizará nuevos métodos para emplear la fuerza respecto a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Como muestra de ello, recordó el reciente ataque a un barco que salió de tierras venezolanas acusado de narcotráfico y que fue destruido el pasado martes 2 de septiembre.

La razón por la que Rubio señala que interceptar cargamentos es un método poco efectivo es que los grupos delictivos tienen estas pérdidas dentro de sus proyecciones.

“Estos carteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años. Nosotros tenemos inteligencia, sabemos que vienen y los interceptamos, pero eso no funciona, porque estos carteles saben: ‘Bueno, vamos a perder un 2 %, vamos a perder 1 % de lo que estamos vendiendo de droga’. Eso es parte de la pérdida que ellos ya tienen como parte de su economía”, afirmó Rubio mientras estaba acompañado del ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

En medio de su alocución, Rubio afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump busca una nueva forma de seguir golpeando a las organizaciones como el “Tren de Aragua, Cartel de los Soles y todos los demás”, para detener de una vez por todas las operaciones de estos grupos narcoterroristas, según reportó Infobae.

Su mensaje terminó con una fuerte advertencia: “No van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. Este presidente no lo va a permitir. Él ha sido claro. Es una promesa que le hizo al pueblo norteamericano, lo eligieron por esa promesa y va a cumplir con esa promesa”.

Adicionalmente, el político estadounidense afirmó que la cooperación entre ambos países con el objetivo de crear una nueva política antidrogas y establecer nuevos roles de acción ha ascendido a niveles históricos entre México y Estados Unidos.

Finalmente, Marco Rubio continuará su pequeña gira que finalizará el próximo jueves 4 de septiembre, con su visita a Ecuador, donde se espera que también se concrete un acuerdo de cooperación similar al alcanzado en México.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se salvó el acuerdo que promueve las inversiones entre Colombia y Venezuela, tras su paso por la Corte Constitucional

2. Así puede conseguir un crédito de 7.500 dólares en Estados Unidos antes del 30 de septiembre, para adquirir un carro eléctrico

3. Video: 15 muertos al descarrilarse el emblemático funicular de Lisboa en Portugal: “nunca había ocurrido en nuestra ciudad”

4. Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

5. Cantante colombiano sufrió accidente cerebrovascular; su familia pidió ayuda para su tratamiento: “Agradecemos cada aporte”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marco RubioDonald TrumpEstados UnidosMéxico

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.