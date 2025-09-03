Advertencia sin precedentes: Marco Rubio promete el fin de la impunidad para los cárteles en México

Este miércoles 3 de septiembre, Marco Rubio realizó diferentes declaraciones en medio de su visita a México, en las cuales enfatizó que los carteles de droga “no van a poder seguir actuando con impunidad”.

Además, el secretario de Estado de Estados Unidos aseguró que el modus operandi que se venía ejecutando respecto a la interceptación de cargamentos ilegales “ya no funciona”. De igual forma, comunicó que la Casa Blanca utilizará nuevos métodos para emplear la fuerza respecto a embarcaciones vinculadas al narcotráfico.

Como muestra de ello, recordó el reciente ataque a un barco que salió de tierras venezolanas acusado de narcotráfico y que fue destruido el pasado martes 2 de septiembre.

La razón por la que Rubio señala que interceptar cargamentos es un método poco efectivo es que los grupos delictivos tienen estas pérdidas dentro de sus proyecciones.

🇲🇽🇺🇸‼️ | Tras reunirse con Claudia Sheinbaum en México, Marco Rubio advirtió que vendrán más ataques contra el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles. pic.twitter.com/kele95zfJ8 — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2025

“Estos carteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años. Nosotros tenemos inteligencia, sabemos que vienen y los interceptamos, pero eso no funciona, porque estos carteles saben: ‘Bueno, vamos a perder un 2 %, vamos a perder 1 % de lo que estamos vendiendo de droga’. Eso es parte de la pérdida que ellos ya tienen como parte de su economía”, afirmó Rubio mientras estaba acompañado del ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente.

En medio de su alocución, Rubio afirmó que el gobierno del presidente Donald Trump busca una nueva forma de seguir golpeando a las organizaciones como el “Tren de Aragua, Cartel de los Soles y todos los demás”, para detener de una vez por todas las operaciones de estos grupos narcoterroristas, según reportó Infobae.

Su mensaje terminó con una fuerte advertencia: “No van a poder seguir actuando con impunidad, que no simplemente van a perder una carga y van puestos en libertad. Eso no va a pasar. Este presidente no lo va a permitir. Él ha sido claro. Es una promesa que le hizo al pueblo norteamericano, lo eligieron por esa promesa y va a cumplir con esa promesa”.

Adicionalmente, el político estadounidense afirmó que la cooperación entre ambos países con el objetivo de crear una nueva política antidrogas y establecer nuevos roles de acción ha ascendido a niveles históricos entre México y Estados Unidos.